Una interrupción eléctrica afecta parcialmente las instalaciones del Incart. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Desde horas de la noche del domingo una interrupción eléctrica afecta parcialmente las instalaciones del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

Las autoridades del hospital informaron que, desde el primer momento, el equipo técnico y de mantenimiento trabaja de manera continua para restablecer el servicio en su totalidad y garantizar la seguridad de los pacientes y el personal.

De acuerdo al centro hospitalario, "las áreas críticas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el área de Oncopediatría, continúan operando con normalidad, asegurando la atención continua de los pacientes más vulnerables. Gracias a los sistemas de respaldo eléctrico y a la rápida intervención del personal, la atención médica esencial no se ha visto interrumpida en ningún momento".

Al ser consultados, varios pacientes que tenían cita agendada para este lunes mostraron su descontento con la situación asegurando que esto representa un gasto extra para ellos. También se quejan de la forma en que se ha manejado la situación con quienes asistieron hoy.

Te puede interesar Avería en transformador afecta suministro eléctrico en el Hospital Estrella Ureña de Santiago

Sobre esto, el hospital precisó que las áreas afectadas con el corte de energía se encuentran en el primer piso del hospital, donde están ubicadas las consultas externas, la farmacia, las salas de espera y algunas oficinas administrativas.

"Mientras se completan los trabajos de verificación y reparación, el hospital ha implementado medidas temporales para mantener la continuidad de los servicios en dichas zonas", indicó.

Quejas

Pese a ello, Mery Figueroa, familiar de uno de los pacientes, dijo que empleados le habrían informado que para ser atendida su cita debía esperar que sea resuelta la energía eléctrica, pero ella entiende que el proceso de atención debía ser realizado de forma manual.

Dijo que se encontraba esperando desde temprano y que no podía regresar a su casa para no perder la cita.

Indicó que tuvo que trasladarse desde su residencia en el municipio La Victoria pagando taxi a alto precio, y que de marcharse tendría que regresar al siguiente día.

Trabajan en solución

EI Incart reiteró que la seguridad y el bienestar de los pacientes son la prioridad institucional.

"Los equipos responsables permanecen en coordinación constante para resolver esta situación en el menor tiempo posible, evitando cualquier impacto en los tratamientos y procedimientos programados", indicó.