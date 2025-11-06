Realizarán jornada nacional de vacunación antirrábica para perros y gatos

Una mujer sostiene a su perro mientras personal de salud aplica la vacuna antirrábica. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública anunció que del viernes 7 al domingo 9 de noviembre se desarrollará en todo el país la jornada nacional de vacunación antirrábica, con el objetivo de eliminar la rabia transmitida por perros antes del año 2030.

El acto de lanzamiento tendrá lugar el viernes 7, a las 9:00 de la mañana, en la explanada de la Plaza de la Cultura, donde también se aplicarán vacunas hasta las 2:30 de la tarde.

De acuerdo con un comunicado, durante los tres días de operativo brigadas del ministerio recorrerán barrios, sectores y comunidades de todas las direcciones provinciales y áreas de salud (DPS/DAS), aplicando vacunas gratuitas y seguras a perros y gatos.

Cada provincia contará con puestos fijos de vacunación, abiertos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde los ciudadanos podrán llevar a sus mascotas. Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con los equipos vacunadores o acudir a los puntos habilitados, recordando que "vacunar a tus mascotas es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-102807-am-1-3813fc14.jpeg Una representante del Ministerio de Salud registra la vacunación de mascotas como parte del operativo nacional contra la rabia. (FUENTE EXTERNA)

Más de un millón de dosis

Los lugares específicos de vacunación pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.

El operativo será coordinado por el Centro de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis (Cecovez) y dispondrá de más de un millón de dosis, con el propósito de proteger a las mascotas y prevenir la propagación del virus.

El Ministerio recordó que, aunque la vacunación antirrábica se realiza durante todo el año, esta jornada especial busca reforzar la cobertura nacional y avanzar hacia la eliminación total de la rabia en el país.