×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Incart
Incart

El Incart restablece sus operaciones tras resolver falla eléctrica

El Instituto informó que culminó trabajos de modernización de su sistema eléctrico

    Expandir imagen
    El Incart restablece sus operaciones tras resolver falla eléctrica
    La interrupción en el Incart se registró desde horas de la noche del domingo. (FUENTE EXTERNA)

    Personal del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) informó que, desde este viernes, el centro opera "al 100 %", luego de que una parte de sus instalaciones se viera afectada por una interrupción eléctrica desde hace varios días.

    A través de un comunicado, la directora del Instituto, Bianny Rodríguez Valdez, informó que fueron culminados los trabajos finales del nuevo sistema de cableado eléctrico del centro.

    Expresó que, durante los últimos cuatro días, un equipo de ingenieros y técnicos electromecánicos trabajó en la instalación y ajuste del sistema, garantizando condiciones óptimas para el funcionamiento estable y seguro de todas las áreas del hospital.

    De acuerdo con los contratistas responsables, los últimos detalles técnicos se encuentran en ejecución, con el objetivo de asegurar la entrega formal del sistema eléctrico y permitir la reanudación normal de las jornadas médicas y asistenciales, resaltó. 

    RELACIONADAS

    El Incart reafirmó su compromiso con la calidad, seguridad y continuidad de la atención oncológica, garantizando a la población un servicio estable y humanizado, acorde con su misión institucional.

    • La interrupción, que se registró desde horas de la noche del domingo, no afectó áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni de Oncopediatría, de acuerdo con lo informado por el centro. 
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.