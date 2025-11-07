El Incart restablece sus operaciones tras resolver falla eléctrica

La interrupción en el Incart se registró desde horas de la noche del domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Personal del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) informó que, desde este viernes, el centro opera "al 100 %", luego de que una parte de sus instalaciones se viera afectada por una interrupción eléctrica desde hace varios días.

A través de un comunicado, la directora del Instituto, Bianny Rodríguez Valdez, informó que fueron culminados los trabajos finales del nuevo sistema de cableado eléctrico del centro.

Expresó que, durante los últimos cuatro días, un equipo de ingenieros y técnicos electromecánicos trabajó en la instalación y ajuste del sistema, garantizando condiciones óptimas para el funcionamiento estable y seguro de todas las áreas del hospital.

De acuerdo con los contratistas responsables, los últimos detalles técnicos se encuentran en ejecución, con el objetivo de asegurar la entrega formal del sistema eléctrico y permitir la reanudación normal de las jornadas médicas y asistenciales, resaltó.

El Incart reafirmó su compromiso con la calidad, seguridad y continuidad de la atención oncológica, garantizando a la población un servicio estable y humanizado, acorde con su misión institucional.

La interrupción, que se registró desde horas de la noche del domingo, no afectó áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni de Oncopediatría, de acuerdo con lo informado por el centro.

Leer más Indotel dona equipos para modernizar infraestructura del Incart