Uno de cada seis hombres enfrentará cáncer de próstata: alertan oncólogos

´Cuidarse no es cosa de género´: el mensaje que busca romper prejuicios con el cáncer de próstata. ( FUENTE EXTERNA. )

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica hizo un llamado a la detección temprana del cáncer de próstata, a propósito de conmemorarse en noviembre el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Próstata.

La doctora Ángela Cabreja aseguró que la detección temprana puede evitar la progresión de la enfermedad a etapas avanzadas.

Precisó que persisten barreras culturales y sociales que limitan el acceso a chequeos rutinarios.

¿Cuál es la situación actual del cáncer de próstata en República Dominicana?

"Es urgente un cambio de paradigma: cuidarse no debe ser visto como un asunto de género, sino como un compromiso personal y familiar", expresó la oncóloga clínica de Oncología & Especialidades, centro ubicado en Santiago y Mao.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reportó 988 nuevos casos en los primeros seis meses de este año y 7,565 con diagnóstico de cáncer de próstata entre los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).

Las últimas estadísticas difundidas en 2022 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registraban en República Dominicana 20,171 nuevos casos de cáncer, de los cuales 4,918 fueron de próstata, lo que representa el 24.4 % de los casos en hombres.

Los fallecimientos por esta causa equivalen al 18.1 % de todas las muertes por cáncer en el país.

¿Qué avances y recomendaciones existen para enfrentar el cáncer de próstata?

El Instituto Americano de Investigación en Cáncer establece que en el mundo uno de cada seis hombres desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica explicó que en el tratamiento del cáncer de próstata se han logrado avances significativos, con cirugías menos invasivas, radioterapia más precisa y nuevas terapias hormonales que, combinadas en un enfoque multidisciplinario, mejoran la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.

¿Qué fechas y campañas se conmemoran para la concientización del cáncer de próstata?

Indicó que este cáncer se produce cuando las células de la glándula prostática —presente solo en los hombres— comienzan a crecer de forma anormal y descontrolada.

Mencionó como factores de riesgo los antecedentes familiares con la enfermedad, tener más de 50 años, los hábitos poco saludables, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Recordó que el día 19 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Hombre y el 29 el Día Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Próstata.

"La Sociedad Dominicana de Oncología Médica reitera la importancia de la educación, la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados como pilares fundamentales para enfrentar esta crisis sanitaria", resaltó la entidad que agrupa a los oncólogos clínicos del país.

El Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Próstata, también conocido como Noviembre Azul, inició en Australia en 2003 con el movimiento Movember, que buscaba llamar la atención sobre esta patología.