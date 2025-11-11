Ministro Andrés Bautista llama a fortalecer la prevención de la diabetes

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, durante su intervención en la apertura de la Semana Mundial de la Diabetes en Moca.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, hizo un llamado a fortalecer las políticas de prevención, educación y atención temprana frente a la diabetes, al encabezar este martes el acto de apertura de la Semana Mundial de la Diabetes, organizado por el Instituto Mocano de la Diabetes (IMDI).

"La diabetes no distingue edad ni condición social; por eso debemos actuar desde la prevención, la educación y la atención oportuna", expresó Bautista, al reafirmar el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la atención primaria y las políticas públicas orientadas a reducir las enfermedades crónicas.

El acto inaugural se realizó en la sede del Colegio Médico Dominicano, filial Espaillat, y marcó el inicio de una serie de actividades educativas y de salud comunitaria que el IMDI desarrollará durante toda la semana.

El director del Instituto, doctor Adilcio Ureña, agradeció el respaldo de las autoridades locales y nacionales, y destacó el esfuerzo de la institución en brindar servicios médicos accesibles, educación en salud y diagnósticos tempranos para prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad.

Impacto de la diabetes en la población dominicana

Según datos del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor del 13 % de la población adulta dominicana padece diabetes, y más del 40 % desconoce su condición, lo que incrementa el riesgo de desarrollar afecciones cardiovasculares, renales y oculares.

Durante la jornada, el IMDI ofrecerá charlas educativas, tamizajes gratuitos de glucosa y presión arterial, orientación nutricional y evaluaciones médicas, con el objetivo de promover una cultura de prevención y autocuidado entre los mocanos y la población en general.

La Semana Mundial de la Diabetes, establecida por la Federación Internacional de la Diabetes (FID), se celebra cada noviembre bajo el lema "Educar para proteger el futuro", con el propósito de concienciar sobre la importancia del conocimiento y la detección temprana como herramientas esenciales para reducir el impacto de esta enfermedad.