DIDA identificó más de RD$419 millones de afiliados fallecidos de más de 10,000 familias

Los afiliados fallecidos que permanecían en cuentas de las Administradoras de Fondos de Pensiones acumulaban más de 419 millones de pesos, recursos correspondientes a más de 10,000 familias dominicanas, según informó la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) en su más reciente balance.

La entidad también reportó que, durante el primer año de gestión de Elías Báez como director general, brindó más de 1 millón 243 mil asistencias en casos de salud, pensiones y riesgos laborales.

De acuerdo con la nota de prensa, en ese período la institución detectó 1,855 cobros indebidos en servicios de salud, evitando pagos por más de 56.7 millones de pesos para los usuarios.

Iniciativas innovadoras

La DIDA destacó que una de las iniciativas clave fue el lanzamiento del programa "DIDA 24 Horas Contigo", que ofrece atención telefónica y por redes sociales día y noche, acompañando a los usuarios hasta la solución final de sus casos.

Asimismo, puso en marcha el programa "Ruta DIDA", mediante el cual se llevan 14 servicios a comunidades vulnerables del país, y presentó una nueva asistente virtual llamada Diana, diseñada para mejorar la atención ciudadana mediante inteligencia artificial, reducir los tiempos de espera y optimizar la eficiencia operativa.

Sobre las ejecutorias

Señalaron que la administración actual, ha realizado más de 680 actividades educativas y firmado cuatro acuerdos interinstitucionales para fortalecer la investigación y educación ciudadana en seguridad social.

De igual modo, se reactivó el programa radial "La DIDA te Informa"; se monitoreó la calidad en el servicio de 564 prestadores de salud, se aplicaron 5,453 encuestas de satisfacción, se ejecutaron decenas de asesorías legales individuales y colectivas; se conformaron la Asociación de Servidores Públicos y el Comité de Ética Institucional.

La DIDA indicó que en un año de gestión, modernizaron y remozaron la sede central, varias oficinas provinciales, abrió un nuevo Punto GOB en San Cristóbal, adquirió 18 vehículos para asistencia ciudadana a nivel nacional, avanzó en la digitalización, modernización del portal institucional, de transparencia, reforzamiento en materia de ciberseguridad y mantiene altas puntuaciones en indicadores institucionales como la NOBACI, Transparencia y otros.

A nivel internacional la institución alcanzó presencia histórica en foros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), obteniendo cinco vicepresidencias posicionando a la República Dominicana como referente técnico y ético en materia de seguridad social en Iberoamérica.

Elías Báez fue electo vicepresidente de la Comisión Jurídico Social de la CISS y representante de los miembros asociados de dicha entidad, destacó la información.

Lanza el Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social

La actual gestión lanzó el "Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social", una iniciativa diseñada para reconocer y promover a las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que demuestran un compromiso excepcional con la calidad, la innovación y el trato humano.

En esta primera edición, el premio tiene como objetivo visibilizar y galardonar los esfuerzos de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que implementan modelos de gestión eficientes y resilientes.

Además serán reconocidas las labores de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), médicos y entidades independientes.

Serán evaluados los renglones de Humanización de los Servicios de Salud, Gestión de Riesgos, Detección y Prevención de Irregularidades, Gestión Integral del Paciente, Experiencia del Usuario/Afiliado, Protección financiera y acceso para poblaciones vulnerables y Promoción y Prevención de Salud. Los interesados pueden postularse desde el 12 de noviembre del 2025 hasta el 10 de febrero del 2026 en la página https://www.dida.gob.do