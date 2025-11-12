El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Colegio Médico Dominicano (CMD), Santiago Castro Ventura, ofreció este miércoles el primer boletín de las elecciones para escoger las nuevas autoridades del gremio. Luis Peña Núñez se perfila como el virtual ganador con 2,865 votos.

Peña Núñez -plancha 2-, aventaja a su más cercana competidora, Yubelky Aquino, de la plancha número uno, que obtuvo 1,970 votos.

En tanto, la plancha liderada por José Santana alcanzó 601 votos, mientras que la número cuatro, encabezada por Clemente Terrero, obtuvo 502 sufragios.

69 % del total de las mesas

Según explicó Castro Ventura, hasta el momento se han contabilizado 58 mesas, con un total de 5,938 votos válidos a nivel nacional.

El padrón electoral del CMD consta de 19,759 médicos hábiles para votar, entre activos y pensionados.

"Hasta ahora hemos computado un 69 % del total de las mesas. Mañana continuaremos con los boletines finales de esta jornada electoral", precisó el presidente de la comisión electoral.

Castro Ventura destacó la participación masiva y el civismo mostrado por los profesionales de la salud durante el proceso.

"Los médicos dieron ejemplo de civismo y con los resultados expresaron su voluntad", resaltó.

Tras conocerse el boletín, Clemente Terrero reconoció la victoria de Peña Núñez, al considerar que la tendencia es irreversible.

"Es una diferencia marcada y entendemos que él es el ganador", expresó.

Yubelky Aquino llamó a sus seguidores a mantenerse atentos al conteo final.

"Mañana estaremos aquí temprano esperando los resultados finales de esta jornada", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/0769c845-a75f-4a25-b18a-f5e72fc8e66f-be5eb74d.jpg El doctor Luis Peña Núñez.

De su lado, el virtual ganador, Luis Peña Núñez, quien cuenta con el respaldo del presidente saliente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo que esperará el resultado definitivo antes de declararse vencedor.

Mientras tanto, sus seguidores celebraron con bachatas, merengues y consignas como "Los barrimos" y "Fue una pela a nivel nacional".

Las votaciones cerraron a las seis de la tarde y fue casi tres horas después cuando se ofreció el primer boletín oficial.

