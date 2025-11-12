OPS resalta la fortaleza del programa de vacunación en la República Dominicana

Autoridades y representantes del sector salud durante acto por Día Mundial contra la Neumonía ( FUENTE EXTERNA )

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en República Dominicana, Alba María Ropero Álvarez, resaltó los esfuerzos del país para mantener un esquema de vacunación completo y con enfoque de curso de vida, y reiteró el apoyo del organismo internacional a las acciones desarrolladas por el país en materia de inmunización y prevención de enfermedades.

Durante un acto conmemorativo por el Día Mundial contra la Neumonía, Ropero resaltó: "Hoy República Dominicana cuenta con un esquema de vacunación robusto, con vacunas de última generación como la PCV20 y la de la influenza, destinadas a proteger a la población a lo largo de toda la vida".

La representante de la OPS subrayó que el impacto de la vacunación neumocócica ha sido uno de los mayores logros de la salud pública mundial, al reducir en más de un 50 % la mortalidad infantil por esta causa.

Además, destacó los beneficios indirectos de la vacunación, como la inmunidad de rebaño, la disminución de la resistencia antimicrobiana y el ahorro en los costos sanitarios, se indicó en una nota de prensa.

El evento estuvo encabezado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien reiteró el compromiso del Gobierno con la prevención de la neumonía y destacó los avances logrados a través del fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la incorporación de la vacuna neumocócica 20-valente (PCV20) al esquema nacional.

Atallah explicó que esta nueva vacuna presenta un perfil de inmunogenicidad y seguridad comparable o superior al de la PCV13, con la ventaja de ofrecer una protección más amplia frente a un mayor número de serotipos circulantes, sin modificar la complejidad del esquema de vacunación.

Llaman a reforzar esfuerzos

Asimismo, la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), doctora Aida Lucía Vargas, valoró el apoyo del Ministerio de Salud al programa de inmunización y resaltó que las vacunas, aunque son gratuitas para la población, representan una importante inversión del Estado.

"Las vacunas se adquieren a través del Fondo Rotatorio de la OPS y la OMS, y su impacto justifica cada esfuerzo", puntualizó.

El acto contó también con la participación del presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, doctor Alfredo Matos Hoepelman, quien llamó a redoblar los esfuerzos en la prevención, diagnóstico temprano y educación para reducir la mortalidad por neumonía, especialmente en niños menores de cinco años.

Leer más Consejos para prevenir la neumonía