Niño hallado con vida junto a hermana fallecida se encuentra estable y bajo observación

Fachada del Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, donde reciben atenciones médicas al niño que fue encontrado encerrado en una vivienda. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

El niño de dos años encontrado con vida en un apartamento ubicado en el sector Villa Juana, en el distrito municipal La Otra Banda, donde también fue hallada su hermana recién nacida fallecida, se encuentra en condiciones generales estables y permanece ingresado bajo observación en el Hospital Materno Infantil de Higüey.

De acuerdo con el reporte médico, el menor llegó al centro de salud hipoactivo y deshidratado, por lo que fue atendido de inmediato en la sala de emergencias. Tras ser sometido al protocolo médico, las analíticas realizadas resultaron dentro de parámetros normales, según el personal.

Encerrado por dos semanas

El infante fue trasladado por una unidad del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 después de ser rescatado del apartamento donde, según las informaciones preliminares, habría permanecido encerrado durante aproximadamente dos semanas, lo que activó la alerta de los vecinos debido al fuerte olor que provenía del lugar.

En la misma vivienda fue encontrada su hermana recién nacida en estado de descomposición.

El menor fue ingresado con los diagnósticos de deshidratación moderada.

En cuanto a su protección, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se encuentra en proceso de localizar a sus familiares, pero de no aparecer una red familiar responsable, el lunes se le asignará un hogar de protección dentro del sistema, según informó una fuente.

El niño, que no presenta antecedentes mórbidos conocidos, continúa recibiendo atención mientras avanza la investigación del Ministerio Público sobre el paradero de su madre.