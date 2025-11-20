Nuevas fórmulas contra la obesidad llegarán al mercado en cápsulas tragables a partir del 2026

El mercado de los medicamentos para la pérdida de peso se prepara para un giro decisivo: a partir del 2026 comenzarán a comercializarse las primeras fórmulas de agonistas GLP-1 en cápsulas tragables, una innovación que promete transformar el acceso y la adherencia a estos tratamientos, hasta ahora dominados por inyecciones semanales.

Las farmacéuticas líderes, Novo Nordisk y Eli Lilly, avanzan en el lanzamiento de las primeras versiones orales de moléculas que han revolucionado el manejo del peso y las enfermedades metabólicas.

Novo Nordisk, creadora de Ozempic y Wegovy, planea introducir una cápsula basada en semaglutida, su ingrediente estrella, con una reducción promedio de peso de 16,6 % tras un año de uso. En paralelo, Eli Lilly prepara orforglipron, otro GLP-1 oral que ha demostrado pérdidas del 12,4 % en ensayos clínicos.

Aunque los comprimidos ofrecen resultados algo menores que las inyecciones —que pueden alcanzar entre 16 % y 23 % de reducción— representan una ventaja crucial: la comodidad.

Para millones de pacientes reacios a las agujas, la posibilidad de un tratamiento diario en cápsula podría marcar un antes y un después. Expertos advierten, sin embargo, que la necesidad de tomar una dosis diaria podría disminuir la adherencia fuera de entornos controlados.

Además de reducir tallas, la llegada de estas nuevas presentaciones promete "reducir precios" en un mercado dominado por tratamientos costosos. El aumento de opciones, la entrada de varias farmacéuticas y el futuro vencimiento de patentes en distintos países podrían desatar una competencia que presione a la baja el costo de los medicamentos.

Esto permitiría que sistemas de salud públicos negocien compras a gran escala y que los pacientes —especialmente en regiones de ingresos medios— accedan a terapias antes inalcanzables. En mercados emergentes, la eventual aparición de versiones genéricas podría multiplicar la disponibilidad y acelerar la adopción global.

Con nuevas alternativas en puerta y una demanda creciente, las cápsulas tragables se perfilan como uno de los desarrollos más influyentes en la próxima generación de tratamientos contra la obesidad.

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad

A continuación, un panorama general sobre una de las crisis de salud pública más urgentes de las últimas décadas: el sobrepeso y la obesidad, según cifras difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas.

Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre los adolescentes.

En 2022, 2500 millones de adultos (18 años o más) tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos.

En 2022, el 43 % de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y el 16 % eran obesos.

En 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso.

En 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos.

Situación en República Dominicana

El sobrepeso y la obesidad continúan aumentando en todos los grupos de edad y ya afectan a más del 70 % de los adultos del país, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La encuesta nacional de micronutrientes 2024 reveló que, entre los niños de 0 a 6 años, el 6.4 % tiene sobrepeso y un 4 % obesidad.

En el grupo de 6 a 18 años, el 16.2 % de los escolares presenta sobrepeso y el 13.1 % obesidad. En las mujeres en edad fértil, el panorama también es preocupante: 29.8 % presenta sobrepeso, 31.8 % obesidad y 4.8 % obesidad severa.

El sobrepeso y la obesidad son la consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta calórica (alimentación) y el gasto calórico (actividad física).