Hospital Traumatológico de Higüey inicia servicios de internamiento y emergencias

Fachada del nuevo Hospital Traumatológico de Higüey, que abrió sus áreas de internamiento y emergencia para brindar atención a la provincia La Altagracia y la región Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Traumatológico de Higüey abrió sus áreas de internamiento y emergencia, dando paso a la operación plena de los servicios médicos que ofrecerá a los residentes de la provincia La Altagracia y la región Este. El doctor Luis Espinoza, director del centro, dio a conocer la información.

El doctor Espinoza informó que el centro ya completó su fase final de capacitación del personal y que la emergencia queda abierta de manera permanente, junto con las áreas de internamiento.

Servicios disponibles

El director explicó que el hospital inicia sus operaciones ofreciendo una amplia gama de servicios médicos que estarán disponibles para la población desde ayer miércoles.

"Entre las especialidades habilitadas se encuentran cirugía bucomaxilofacial, cirugía vascular, neumología, salud mental, ortopedia y traumatología, además de un departamento especializado en cirugía de columna que también entra en funcionamiento inmediato", detalló.

Estas áreas, junto con el internamiento y la emergencia ya abiertas, conforman la primera etapa integral de atención del Hospital Traumatológico de Higüey.

Equipamiento de última generación

"Este es un hospital moderno, equipado para responder a las necesidades de toda la región Este", destacó el director.

El centro hospitalario cuenta con tecnología de última generación que respalda la calidad de los servicios ofrecidos.

Dispone de tres quirófanos inteligentes equipados para cirugías de alta complejidad, además de un fluoroscopio, mesa de tracción y equipos esenciales para diagnósticos rápidos y precisos.

Entre estos se incluyen un resonador magnético de 1.10, un tomógrafo de 128 cortes, un sonógrafo instalado directamente en el área de emergencias y equipos táctiles de rayos X, lo que garantiza una respuesta oportuna en situaciones críticas y eleva el nivel de atención disponible para los pacientes de toda la región.

Acceso para toda la población

El hospital está integrado a la red del Servicio Nacional de Salud (SNS), por lo que su personal está nombrado y contratado por esa institución. Espinoza explicó que el centro trabaja con todas las ARS, y que incluso quienes no cuenten con seguro médico recibirán atención.

"Si un paciente llega sin seguro y es dominicano, tenemos el deber de brindarle la salud correspondiente", aseguró.

Indicó también que se realizan los procesos finales para que todas las aseguradoras puedan operar dentro del hospital.

Consultas y medicina preventiva

Además de emergencias, el hospital ofrecerá consultas en horarios extendidos en áreas como neumología, medicina interna y neurocirugía, promoviendo también servicios de salud preventiva.

Espinoza exhortó a la población a reducir los riesgos de accidentes utilizando casco protector, cinturón de seguridad y respetando las normas de tránsito.

"No queremos ver a nadie llegar con fracturas o traumas graves. Estamos preparados para atender emergencias, pero nuestra prioridad es que la gente se cuide y evite llegar aquí por un accidente", expresó.