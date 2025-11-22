Consejo Nacional del CMD proclama a Luis Peña Núñez como ganador de las elecciones

La Comisión Electoral del CMD les entregó los certificados que acreditan al Dr. Luis Peña Núñez y a los demás ganadores de Junta Directiva Nacional, así como a los presidentes regionales, provinciales electos. ( FUENTE EXTERNA )

El 22 de noviembre del 2025 se celebró la reunión ordinaria del Consejo Nacional del CMD en el Salón Dr. Duran Bracho del CMD. En la misma fue proclamado el Dr. Luis Peña Núñez como en nuevo presidente del CMD periodo 2025/27.

El Dr. Waldo Ariel Suero presidente CMD, y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Orgánico Interno del CMD artículos 33 y 35, presidio la reunión del Consejo Nacional, en virtud de que el presidente de dicho Consejo el Dr. Justo Nicasio no se presentó.

La ley 68/03 y el Reglamento a Orgánico Interno establecen que el presidente del CMD es el sustituto institucional del Presidente del Consejo Nacional, cuando éste se ausente.

En esta Asamblea Nacional del Consejo Nacional donde se proclamó al Dr. Luis Peña Núñez como presidente del CMD periodo 2025/27, también estuvo presente el Dr. Julio Manuel Rodríguez en su condición de miembro de la Comisión Electoral del CMD.

Entrega de certificados

La Comisión Electoral del CMD les entregó los certificados que acreditan al Dr. Luis Peña Núñez y a los demás ganadores de Junta Directiva Nacional, así como a los presidentes regionales, provinciales electos.

Las elecciones nacionales del CMD se celebraron el pasado 12 de noviembre de este año y resultó ganador el Dr. Luis Peña Núñez con 6,590 votos y en la segunda posición quedó la Dra. Yubelquis Aquíno con 6,082 votos.