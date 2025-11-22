Ministro de Salud llama a transformar las loncheras escolares: "Menos chucherías y más sustancias"

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, hizo un llamado urgente a las familias dominicanas para cambiar el contenido de las loncheras escolares, advirtiendo que muchos niños llevan alimentos que "no son una lonchera" y que, a largo plazo, pueden afectar su salud.

Atallah explicó que una lonchera saludable debe incluir proteínas, esenciales para el crecimiento y la formación muscular. Entre las opciones recomendadas citó huevos, pollo o carnes preparadas de manera sencilla.

También deben incorporarse carbohidratos de absorción lenta, como plátano, yuca o papa, evitando los productos altamente azucarados que elevan la glucosa y provocan hambre poco después.

¿Qué recomendaciones ofrece el Ministerio de Salud para las loncheras escolares?

Los vegetales no pueden faltar. Zanahorias, brócoli y tomates aportan nutrientes y ayudan a educar a los niños en hábitos saludables desde pequeños.

En cuanto a las bebidas, Atallah fue categórico: los jugos en cajita deben eliminarse. El agua natural es la opción más segura para hidratarse durante el día.

Para dar sabor a la lonchera sin recurrir a golosinas, recomendó frutas frescas como mandarina o guineo, ricas en vitaminas y antioxidantes, mucho más seguras que chocolates o galletas procesadas.

¿Cuál es la importancia de una alimentación saludable en la infancia?

El ministro reconoció que algunos niños pueden rechazar ciertos alimentos al principio, pero enfatizó que los padres deben educar sus gustos de manera progresiva. Su mensaje central: "Menos chucherías y más sustancias".

El Ministerio de Salud Pública ha alertado sobre el aumento de obesidad infantil, diabetes y trastornos metabólicos, señalando que la alimentación escolar es clave para la prevención.

Atallah instó a cada hogar a diseñar su propia lonchera saludable como parte de la formación integral de los niños.