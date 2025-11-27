Pediatra pide al Estado incorporar sensores de glucosa para niños con diabetes

Un niño usando su medidor de glucosa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Un sensor de glucosa o medidor continuo es un dispositivo que permite conocer los niveles de azúcar en sangre durante todo el día y la noche, sin necesidad de pincharse los dedos varias veces al día con el método tradicional.

El dispositivo se coloca en el brazo o abdomen y envía las lecturas a un teléfono o reloj, además emite alarmas cuando la glucosa sube o baja demasiado. Está recomendado para personas con diabetes tipo 1, tipo 2 que usan insulina o requieren monitoreo estrecho y deportistas o personas con riesgo de hipoglucemia.

Por estas ventajas, el pediatra endocrinólogo y coordinador del Programa de Medicamentos Esenciales para la Diabetes (Promedia) de Promese/Cal, Elbi Morla, solicita al Estado que estos sensores sean incorporados al proyecto, que suple insumos a pacientes pediátricos del sistema público.

De acuerdo con la solicitud de los dispositivos presentada por el doctor Morla durante una entrevista en Diario Libre, la petición también es avalada por los gerentes de endocrinología pediátrica de los hospitales Robert Reid Cabral, Arturo Grullón de Santiago, Hugo Mendoza, San Lorenzo de Los Mina, Marcelino Vélez, Taiwán de Azua, San Vicente de Paúl (San Francisco de Macorís) y Nuestra Señora de La Altagracia (Higüey). En todos estos hospitales funciona el programa.

Morla dijo que este método, ya utilizado en varios países de la región, ofrece un control más preciso y una alternativa menos invasiva para niños y adolescentes con diabetes.

El pediatra endocrinólogo explicó que los niños que usan insulina deben medir su glucosa al menos seis veces al día, lo que implica pinchazos constantes.

"El sensor es más efectivo y menos invasivo. Países como Colombia, Costa Rica y El Salvador ya han hecho el cambio", afirmó.

El pediatra endocrinólogo Elbi Morla, junto a la madre de uno de los niños con diabetes del programa Promedia. El dispositivo permite conocer los niveles de azúcar en todo momento.

Costo y beneficios para las familias

Un sensor cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos en farmacias, aunque Morla señaló que el precio bajaría si el Estado compra en grandes cantidades.

Durante la entrevista, Morla estuvo acompañado de Carolina María Capellán y su hijo, un niño del programa, quien aseguró que el sensor ha mejorado el control de la enfermedad de su pequeño.

Capellán dijo que los niveles se mantienen más estables y que el dispositivo avisa cuando están altos o bajos.

"Con el glucómetro uno tiene que despertarse varias veces; sin embargo, con el sensor es más fácil y el niño se estresa menos", señaló.

¿Cuánto le costaría anualmente al Estado?

En República Dominicana se estima que 2,000 niños y adolescentes menores de 15 años viven con diabetes, y 800 de ellos reciben insumos a través de Promedia. Cada año se diagnostican entre 150 y 250 nuevos casos.

Morla explicó que cada sensor tiene una duración de 15 días, por lo que cada niño necesita dos al mes.

"En el programa Promedia atendemos a 800 pacientes, lo que representa un consumo anual de 19,200 sensores. Si cada uno cuesta alrededor de 3,000 pesos, la inversión total para suplirlos durante un año rondaría los 57.6 millones de pesos", indicó.

El especialista destacó que, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, esta tecnología podría reducir gastos relacionados al uso de glucómetros, tiras reactivas y complicaciones como una infección si no hay un manejo adecuado.

Cuaderno de control diario y un libro para los padres con hijos con diabetes.








