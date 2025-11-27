Sodocipre impulsa integración de cirujanos plásticos al sistema de seguridad social

Directivos de Sodocipre junto al equipo técnico de la Sisalril durante el taller de orientación sobre la correcta implementación de la Resolución 624-02. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) realizó un taller de trabajo en la sede de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), con el propósito de socializar los alcances de la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y profundizar en los procedimientos técnicos y administrativos para la afiliación, habilitación y asignación de códigos a los cirujanos plásticos como prestadores de servicios de salud.

La actividad contó con la participación de la Junta Directiva de Sodocipre, encabezada por su presidente, Dr. Aniceto Rodríguez, representantes de clínicas de cirugía plástica del país y el equipo técnico de salud de Sisalril, quienes ofrecieron detalles sobre la implementación de la cobertura quirúrgica para gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y ginecomastia, tal como establece la resolución.

Durante la jornada, las doctoras Erika Sánchez y Yasmil Vallejo explicaron los detalles de la resolución y los protocolos que deben cumplir los especialistas de la Cirugía Plástica para incorporarse adecuadamente al sistema.

Entre los puntos abordados se encuentran:

Requisitos para la afiliación como prestador de servicios de salud.

Documentación necesaria para la habilitación.

Proceso de validación y asignación de códigos individuales y de centros.

Estándares operativos relativos a las ARS y su interacción con los prestadores.

Seguro Familiar de Salud

El Dr. Rodríguez destacó que esta iniciativa garantiza que los profesionales cuenten con información precisa y unificada para lograr una integración ordenada al Seguro Familiar de Salud (SFS), conforme a la Resolución 624-02.

"Este taller marca un paso fundamental en la implementación efectiva de la resolución. Nos permite asegurar que los cirujanos plásticos comprendan el proceso administrativo y técnico requerido, y que juntos podamos avanzar hacia una aplicación responsable, ética y estandarizada que beneficie a nuestros pacientes", afirmó Rodríguez.

La entidad informó que continuará trabajando con la Sisalril y con los distintos actores del sistema de salud para garantizar que la nueva cobertura sea ejecutada con los más altos estándares de calidad, seguridad y transparencia.