El ministro de Salud, Víctor Atallah, llamó este sábado a la población a reforzar las medidas de prevención contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, el dengue y el zika, aunque aseguró que en el país "no hay ningún brote" de la primera.

A través de un video en sus redes sociales, Atallah explicó que el chikungunya es un virus que se manifiesta entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito, provocando fiebre alta y un característico dolor articular en manos, pies, tobillos y muñecas.

El funcionario destacó que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado. Por ello, insistió en que la eliminación de criaderos es la estrategia de prevención más efectiva.

"El control del mosquito es la prevención más importante. Controlar el mosquito a través de la limpieza, la eliminación de criaderos, las fumigaciones importantes y estamos pidiendo a las comunidades a trabajar de la mano con nosotros para ayudarnos a eliminar criaderos, a quitar cualquier cacharro que tenga agua, a cepillar los tanques también, a taparlos y cubrirlos", exhortó.

No automedicarse

Atallah recomendó usar mosquiteros y evitar la automedicación ante la aparición de síntomas, ya que ciertos medicamentos podrían generar otros efectos.

"Porque si usted toma medicamentos, algunos medicamentos pudieran producir efectos secundarios que no queremos que pasen", añadió.

El ministro aseguró que el país cuenta con pruebas diagnósticas y medicamentos disponibles en todos los centros de la red pública, y reiteró que el chikungunya presenta una mortalidad "extremadamente baja".

"Estamos tranquilos. El país está preparado", afirmó.

Atallah insistió en mantener la higiene, limpiar patios y eliminar aguas estancadas como acciones clave para cortar la transmisión del virus.