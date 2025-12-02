¿Cuántos trabajadores de salud tiene República Dominicana?

República Dominicana cuenta con 87,314 trabajadores de la salud en instituciones públicas y privadas, según los resultados del Primer Censo de Recursos Humanos en Salud, presentado este martes por el Ministerio de Salud.

El levantamiento, que alcanzó una cobertura del 95.4 % de los centros habilitados, ofrece por primera vez una radiografía completa sobre la disponibilidad y distribución del personal sanitario del país.

Del total de trabajadores identificados, los médicos representan el grupo profesional más numeroso con 37.3 %, seguidos por el personal de enfermería, que constituye el 32.1 %.

Aunque el país supera la meta de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) de contar con 44.5 médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes, alcanzando una razón conjunta de 56.3, el estudio revela una importante brecha específicamente en enfermería.

Actualmente, la densidad del personal de enfermería es de apenas 26 por cada 10,000 habitantes, muy por debajo de la meta regional de 70.6. Para cerrar esta brecha, sería necesario incorporar 48,088 profesionales adicionales.

La distribución territorial también evidencia desigualdades. Aunque el Distrito Nacional concentra el 23.9 % de todo el personal sanitario del país y la región Ozama el 36.6 %, provincias como Pedernales y Elías Piña registran las cifras más bajas, lo que refleja disparidades que impactan directamente en la disponibilidad de personal de enfermería.

El ministro de Salud, Víctor Atallah.

Más datos

El censo revela que el 81.1 % del personal es femenino, el 58.3 % se encuentra entre los 25 y 44 años, y el 99.7 % es de nacionalidad dominicana. En cuanto a la formación, el 48.9 % posee título de grado, el 20.3% estudios de posgrado y el 30.8 % corresponde a personal técnico.

Una base sólida

Al encabezar la presentación, el ministro de Salud Víctor Atallah destacó que esta información "permitirá conocer con precisión cuántos profesionales de la salud tiene el país, cómo están distribuidos y cuáles son las principales brechas que debemos atender para fortalecer la planificación del talento humano y avanzar hacia un sistema más equitativo y eficiente".

Subrayó que, por primera vez, el país cuenta con una base sólida para diseñar políticas públicas, mejorar la distribución territorial del personal y avanzar en la estandarización y protocolización de los servicios.

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz, felicitó la iniciativa y resaltó que el censo constituye una herramienta clave para orientar políticas públicas basadas en evidencia y asegurar sistemas de salud más resilientes, eficientes e inclusivos.

"Felicitamos esta iniciativa, que hemos tenido el honor de acompañar, porque creemos que la salud es un pilar del desarrollo humano. A través de esfuerzos como este es posible fortalecer capacidades, mejorar la gobernanza y avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, eficientes e inclusivos, donde nadie quede atrás", destacó Ana María Díaz, representante residente del PNUD.

