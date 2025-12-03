Senasa garantiza servicios y procesos a 100 días de su nueva gestión

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó este miércoles que durante los primeros 100 días de la gestión de Edward Guzmán la institución ha garantizado la continuidad de los servicios y la protección de millones de afiliados, mientras avanza en un proceso de modernización y mejora operativa.

Entre agosto y el 22 de noviembre de 2025, la entidad autorizó más de 26 millones de servicios médicos, una cifra que, según la entidad, refleja el compromiso de la nueva administración con el acceso oportuno y la cobertura integral en todos los niveles de atención.

Los renglones de mayor demanda social concentraron una parte significativa de los recursos, refirió en una nota de prensa.

Las atenciones de alto costo y máxima complejidad superaron los 5,427 millones de pesos, mientras que las cirugías alcanzaron 4,275 millones de pesos.

En diagnóstico especializado, Senasa autorizó más de 4,107 millones en estudios clínicos, beneficiando a pacientes en consultas, internamientos y procesos de evaluación.

La institución destacó que también se registró una respuesta "robusta y oportuna" en servicios esenciales como hospitalizaciones, emergencias, partos, atención ambulatoria y rehabilitación.

Resalta otros logros

En cuanto a la dispensación de medicamentos, Senasa aseguró que los tiempos de respuesta han mejorado de forma sostenida gracias a procesos de optimización y a la integración de nuevas plataformas tecnológicas orientadas a agilizar autorizaciones, fortalecer la red pública y ampliar herramientas de autoservicio.

De acuerdo con Senana, estos avances se alinean con la visión de Guzmán de construir una institución más eficiente, sostenible y cercana al usuario. La entidad reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de acceso "para que ningún ciudadano quede desprotegido ante una necesidad de salud".