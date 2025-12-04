Aumentan las infecciones respiratorias en el país y neumólogos alertan sobre signos de gravedad

Un hospital de la red de salud pública. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (Sdnct) advirtió sobre un incremento sostenido de infecciones virales respiratorias en el país, con circulación simultánea de influenza A y B, virus sincitial respiratorio (VSR), rinovirus y un número menor de casos de Covid-19, según un comunicado divulgado este jueves.

La entidad llamó a la población a mantenerse vigilante y a buscar atención médica ante la aparición temprana de síntomas.

El organismo científico señaló que en las últimas semanas se ha observado un aumento de cuadros febriles y gripales en adultos y niños, situación que ha provocado un notable ausentismo laboral y académico. Entre los síntomas que requieren vigilancia destacan la fiebre persistente, el malestar general, las dolencias musculares, la congestión nasal y la tos por más de 48 a 72 horas.

La Sdnct insistió en que quienes presenten estos signos deben acudir oportunamente a un neumólogo para recibir evaluación y tratamiento, a fin de evitar complicaciones.

Te puede interesar Cambio de temperaturas incrementan los casos de gripe e infecciones respiratorias

Población vulnerable y riesgos

El comunicado subraya que ciertos grupos requieren una atención especial por su mayor riesgo de desarrollar neumonía, crisis respiratorias o insuficiencia respiratoria. Entre ellos se encuentran:

Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas como asma, EPOC o fibrosis pulmonar.

Pacientes inmunocomprometidos por cáncer, trastornos hematológicos o terapias inmunosupresoras.

Adultos mayores y niños pequeños.

La entidad advierte que la atención médica temprana puede evitar complicaciones serias, por lo que recomienda no minimizar los síntomas.

Medidas preventivas

La Sdnct recordó además que la vacuna contra la influenza está disponible en el país y constituye una de las principales herramientas de prevención. También recomendó el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas para reducir la transmisión en espacios laborales, familiares y comunitarios.

El gremio reiteró su compromiso con la salud respiratoria nacional y exhortó a la población a informarse, protegerse y acudir a consulta médica ante cualquier señal de alerta.