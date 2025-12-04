Qué es el ácido bórico y por qué los médicos exigen ser cuidadosos con los usos

Ácido bórico dentro de un recipiente, utilizado en áreas científicas y médicas. ( FUENTE EXTERNA )

En el mundo de los químicos, hay uno que siempre aparece en conversaciones de salud, limpieza y hasta plagas: el ácido bórico. Su nombre suena intimidante, pero lo curioso es que lleva más de un siglo estudiado por científicos y médicos, y sus usos —cuando se emplea bien— están más presentes en nuestra vida diaria de lo que imaginamos.

Todo empieza con algo que los investigadores descubrieron hace años: este compuesto puede detener el crecimiento de ciertos hongos y microbios. Por eso, médicos de universidades como la de Michigan y revistas científicas que estudian enfermedades infecciosas han probado el ácido bórico en casos especiales, sobre todo cuando otros tratamientos no funcionan.

El ejemplo más común es cuando algunas mujeres presentan infecciones por hongos que no responden a los medicamentos regulares. En esos casos, los doctores —no cualquiera, solo especialistas— pueden usar supositorios de ácido bórico con una dosis exacta.

Es un tratamiento serio, que no se improvisa, y que funciona porque el compuesto cambia el ambiente donde vive el hongo y lo debilita.

Pero el ácido bórico no se queda solo en el área médica. Los científicos que estudian insectos descubrieron que es un enemigo eficaz de cucarachas y hormigas. Lo que hace es simple: altera su sistema digestivo y les quita la humedad del cuerpo.

Control de plagas

Por eso es un ingrediente utilizado en cebos y polvos que venden para controlar plagas. Y aquí viene un dato importante: aunque es menos tóxico que muchos pesticidas fuertes, no significa que sea inofensivo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que hay que usarlo con cuidado, lejos de niños y mascotas.

También aparece en industrias que no imaginamos. Ingenieros lo usan para hacer vidrio más resistente, cerámica que no se quiebra con el calor y materiales que tardan más en prenderse fuego.

Los químicos dicen que esto es posible porque el ácido bórico ayuda a estabilizar la temperatura y la estructura de esos productos. Incluso sirve para mantener estable el pH del agua en piscinas industriales o sistemas de tratamiento.