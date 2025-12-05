En el catálogo de medicamentos controlados, 10 son para adelgazar

La demanda de los medicamentos ha obligado a las autoridades a redoblar los esfuerzos. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana cuenta con un listado de 87 sustancias controladas, cuyas prescripciones médicas deben ser autorizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio de Salud Pública.

De estas, 10 corresponden a fármacos utilizados para la pérdida de peso, cuya demanda ha aumentado notablemente en los últimos meses.

Ante el apogeo de la demanda de estos fármacos, en septiembre pasado, las direcciones de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y de Control de Drogas (DNCD) pactaron redoblar los esfuerzos para fiscalizar los narcóticos que se vendan sin autorización.

En el catálogo de los 10 fármacos están la Anfepramona, conocido también como dietilpropión; Clobenzorex, Dietilpropion, D-nordpseudoefedrina, Femproporex, Benzfetamina, Fentermina, Fendimetrazina, Fenmetracina y Sibutramina.

La DNCD coloca los productos para adelgazar en la categoría IV, la clasificación de las drogas contenida en la Ley 50-88, sobre Sustancias Controladas, siendo la categoría I de "alto potencial de abuso" y la V, un "bajo potencial de abuso".

Los organismos sanitarios alertan sobre los efectos secundarios de estos productos, como insomnio, nerviosismo y aumento de la presión arterial.

Debido a esos riesgos, la Anfepramona, fue retirada en el 2022 de la Unión Europea, al igual que en otros países de América Latina, como Panamá y Costa Rica.

El riguroso control

Los médicos, odontólogos y veterinarios que desean la facultad para emitir recetas de medicamentos controlados deben solicitar y pagar ante la Dirección de Químicos y Precursores de la DNCD, y el Ministerio de Salud Pública el conocido entre los galenos "recetario 2064".

Contabilidad de los productos

En el 2024, la DNCD entregó 1,332 certificados. De esos, 420 fueron solicitados por primera vez y 912 consistieron en renovaciones. Además, 1,289 fueron a médicos, 30 a veterinarios y 13 a odontólogos, según la memoria institucional.

De igual manera, durante ese año, aproximadamente 5,976 farmacias registradas enviaron a la DNCD un total de 10,713 informes que contenían las recetas de medicamentos controlados.

En cuanto a los permisos de importación, la DNCD y el Ministerio de Salud Pública emitieron 346 licencias para ingresar algún tipo de sustancias controladas.

La fiebre del fits Muchas personas recurren a los medicamentos por razones de salud o por la falta de tiempo para hacer ejercicio; otras, en cambio, los usan con el objetivo de transformar rápidamente su imagen y así atraer a los algoritmos de las redes sociales mediante fotos atractivas. La Digemaps ha reiterado a la población tener cuidado con la venta sin recetas de los productos contra la obesidad. En abril del 2025, alertó sobre réplicas en el mercado local de los productos Semaglutida y Tirzepatida, lanzado al mercado ante escasez de la fórmula original.