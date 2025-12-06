Muere bebé en Maternidad de Los Mina; denuncian personal apagó un monitor porque "ruido molestaba"

Jessica Ortiz, madre de la bebé fallecida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, llora mientras es consolada por un familiar. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Una mujer denunció el viernes que su hija de dos meses y medio falleció en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, a causa de una supuesta negligencia del personal médico, que, según afirmó, habría apagado un monitor de signos vitales porque "el ruido molestaba".

Jessica Ortiz expresó que su hija había sido ingresada desde el 20 de noviembre y permaneció nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Ortiz aseguró que, tras ser trasladada fuera de cuidados intensivos, el personal dejó de darle la atención adecuada: "La sacaron de UCI y ya no le dieron la misma importancia, como si la niña estuviera ganada. Anoche me apagaron la máquina y mi hija se murió", declaró entre lágrimas.

"La doctora dijo que el ruido no la dejaba dormir"

La madre denunció que una doctora del centro médico habría apagado el aparato que monitoreaba las funciones vitales de la bebé.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-124605-pm-816fa4b3.jpeg Jessica Ortiz llora la muerte de su hija de dos meses y medio. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

"Ella me dijo: ´¿Cómo tú aguantas esa bulla? Yo no aguanto esa bulla, voy a apagar eso´. Y hoy, cuando supo que la niña había muerto, vino a pedirme perdón", relató Ortiz.

La bebé presentaba síntomas que, según la madre, fueron ignorados.

Ortiz afirmó que la niña no orinaba, no comía y hacía heces anormales, al tiempo que denunció que el personal médico se comunicaba "en secreto", sin ofrecerle explicaciones claras sobre el diagnóstico.

"Ella tenía fiebre, estaba mal, y no se pusieron arriba de ella. Mi hija no comía, no hacía pipí, solo un moco seco. Yo no sabía nada porque ellos hablaban entre ellos, nunca conmigo", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-124605-pm-1-37895581.jpeg Fachada de la emergencia delHospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

La madre también aseguró que el subdirector del centro habría ordenado mover rápidamente a la niña de la habitación donde estaba, pero que aun así la dejaron en un área sin aire acondicionado adecuado y sin supervisión constante.

Fallecimiento

Según relató, la bebé sufrió un paro respiratorio la noche anterior y, aun así, el personal no actuó con la urgencia necesaria.

"Cuando fui a buscar ayuda, ya estaba muerta. La doctora que apagó el monitor me dijo: ´Perdóname´", afirmó Ortiz.

Piden investigación

Familiares que acompañan a la madre piden que el Ministerio de Salud Pública y la dirección del hospital inicien una investigación inmediata para determinar si hubo negligencia profesional y por qué se apagó un equipo esencial para monitorear a una paciente delicada.

La dirección de Comunicaciones del Hospital informó que el director del centro, junto a otras autoridades, está dando seguimiento para esclarecer este caso y ofrecer una versión oficial de lo ocurrido.

Diario Libre intentó contactar al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Mario Lama, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna sobre el suceso.