Maternidad de Los Mina sobre bebé fallecida: "recibió asistencia médica oportuna"

La declaración de la Maternidad de Los Mina fue difundida por el Servicio Nacional de Salud (SNS) a través de sus redes sociales oficiales ( ARCHIVO )

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina señaló este sábado que la bebé de dos meses que falleció recientemente en sus instalaciones recibió atención médica inmediata y especializada, conforme a los protocolos clínicos establecidos.

El doctor Miguel Jiménez, subdirector del centro, explicó que la menor ingresó hace dos semanas con diagnóstico inicial de bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad y anemia leve.

Agregó que, tras los estudios realizados, se detectó una masa que obstruía las vías respiratorias, por lo que se había programado una evaluación más profunda en otro hospital para determinar su origen.

Jiménez enfatizó que "en ningún momento fue apagada la máquina" que asistía a la paciente, y que lo que se hizo fue reducir el volumen del monitor para evitar irritabilidad en otro recién nacido ingresado cerca, sin que ello afectara el funcionamiento del equipo.

Medidas necesarias

El médico subrayó que se aplicaron todas las medidas necesarias para preservar la vida de la bebé y que los familiares se mantuvieron informados en todo momento.

La declaración del hospital fue difundida por el Servicio Nacional de Salud (SNS) a través de sus redes sociales oficiales, donde reafirmó el compromiso institucional con la transparencia, la calidad asistencial y el respeto hacia cada paciente, en medio de la conmoción generada por el caso.