Intrusismo en cirugía plástica: un desafío sanitario que amenaza el turismo de salud en RD

El doctor Aniceto Rodríguez, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Sodocipre). ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

La República Dominicana se ha consolidado como un destino confiable para quienes buscan mejorar su apariencia mediante procedimientos estéticos, posicionándose entre los principales países de la región en turismo de salud.

Sin embargo, este auge ha traído consigo un fenómeno alarmante: el intrusismo, entendido como el ejercicio ilegal de actividades profesionales por personas no autorizadas.

Cada vez más individuos sin la formación adecuada ofrecen procedimientos estéticos, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y comprometiendo la reputación del país como destino de turismo médico.

"No se aprende a levantar un colgajo abdominal o realizar una cirugía facial viendo videos. Esta especialidad exige destreza, conocimiento anatómico profundo y capacidad para manejar complicaciones" Dr. Aniceto Rodríguez Presidente de Sodocipre “

Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Sodocipre), Aniceto Rodríguez Delgado, durante una entrevista con Diario Libre. El especialista calificó esta práctica como un "problema sanitario nacional".

"Cada vez que un paciente es sometido a una cirugía por alguien no calificado, que no está preparado ni avalado, está poniendo su salud y su vida en riesgo", expresó.

Rodríguez Delgado explicó que el intrusismo no solo amenaza la integridad física de los pacientes, sino que también provoca un daño reputacional que podría afectar gravemente el turismo de salud en el país.

Actualmente, la República Dominicana ocupa el puesto número 19 en el ranking mundial de turismo médico, por detrás de Costa Rica en América Latina, y se mantiene como el principal destino del Caribe.

"El turismo de salud es una fuente vital de ingresos y empleos. Si no se combate el intrusismo, esta industria, que tanto aporta a nuestra economía, podría verse seriamente afectada", sostuvo.

Recordó que la cirugía plástica es el segundo servicio médico más solicitado por pacientes internacionales, solo superado por la odontología.

Médicos extranjeros sin validar títulos

El presidente de Sodocipre señaló que el intrusismo no se limita a médicos dominicanos no certificados, sino que también involucra a extranjeros que ejercen sin la debida convalidación de sus títulos.

"Existen médicos formados en el extranjero que no tienen la validación oficial de sus títulos en la República Dominicana y operan de manera clandestina, sin los permisos correspondientes", afirmó.

19 Es el lugar que ocupa la República Dominicana en el ránking mundial de turismo médico, y se mantiene como el número 1 del Caribe.

La situación se agrava cuando estos profesionales colaboran con personas sin ninguna formación en cirugía plástica, elevando aún más los riesgos.

Las complicaciones derivadas de estas prácticas ilegales, no solo saturan hospitales y clínicas, sino que también han provocado un aumento en las demandas judiciales de pacientes afectados.

"Cuando estas situaciones ocurren, se afecta la reputación del país y la confianza de los pacientes internacionales que buscan atención médica segura y de calidad", reiteró.

La diáspora, motor del turismo médico

Uno de los sectores que más demanda cirugía plástica en el país es la diáspora dominicana.

"La mayoría de los pacientes provienen de Estados Unidos, y en menor medida de Europa, especialmente España e Italia", indicó Rodríguez Delgado. Esto hace que el país dependa aún más de su capacidad para garantizar servicios médicos seguros y profesionales.

El doctor insistió en que todos los procedimientos deben ser realizados por especialistas certificados.

"El servicio médico dominicano es competitivo no solo por su calidad técnica, sino también por la calidez del trato. Desde que el paciente llega, se siente acogido, y eso marca la diferencia", aseguró.

La falsa promesa de los cursos online

Otro elemento preocupante es la proliferación de supuestos cursos de cirugía plástica en línea.

"Recientemente encontré un curso de cirugía plástica online por 225 dólares que prometía formar cirujanos en unos meses. Estos cursos no solo son engañosos, sino peligrosos", denunció.

Recordó que la cirugía plástica requiere años de formación práctica.

"No se aprende a levantar un colgajo abdominal o realizar una cirugía facial viendo videos. Esta especialidad exige destreza, conocimiento anatómico profundo y capacidad para manejar complicaciones", subrayó.

Concluyó: "Este no es un problema solo de los cirujanos plásticos, es un problema sanitario nacional".