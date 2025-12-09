Presentan programa de aplicación de medicamento para el tratamiento de Pie Diabético en el Marcelino

La nueva instalación operará en el Marcelino Vélez y administrará el protocolo Heberprot-P para tratamiento pie diabético ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud presentó, a través de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, un nuevo programa de aplicación de medicamentos para el manejo, tratamiento y control del pie diabético.

Las autoridades informaron que el programa, inaugurado en el Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, contará con la administración de Heberprot-P como protocolo eficaz para el combate de la enfermedad que afecta a cientos de personas de la población dominicana.

A través de un comunicado, Salud Pública indicó que el nuevo centro de atención y expendio de medicamentos es una iniciativa que se enmarca en la articulación y expansión de la Red Nacional de Pie Diabético, esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud junto con el Servicio Nacional de Salud (SNS), con la finalidad de impactar en la población afectada por la diabetes.

Esta tercera unidad de tratamiento del pie diabético es el resultado de la coordinación conjunta de las instituciones del sector público de salud de la República Dominicana. La unidad también funciona en los hospitales Moscoso Puello, en el Distrito Nacional, y José María Cabral y Báez, en Santiago.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó el esfuerzo del Gobierno para garantizar un servicio adecuado de salud en el país, señalando que el tratamiento con Heberprot-P por paciente ronda entre 727,000 y 969,000 pesos, dependiendo de la cantidad de dosis.

El ministro indicó la importancia y el compromiso de seguir ampliando la Red Diabética Nacional, que impulsa el actual Gobierno por medio de las distintas dependencias del sector salud.

En la actualidad, este servicio es asumido solo por el programa de Medicamentos de Alto Costo.

Carlos Sánchez Solimán, director de Medicamentos de Alto Costo, explicó la importancia del encuentro y del esfuerzo de los diferentes actores que intervienen en la concretización de estas unidades, que vienen a desempeñar una labor importante en la promoción y protección de sectores no solo de alto impacto, sino también de poco acceso a un programa de esta categoría.

Durante las palabras de apertura, el doctor Willy E. Victoria resaltó la importancia de la unidad, que —dijo— viene a complementar una ardua labor en una amplia población carente del servicio, y que en lo adelante será suplido por este hospital.

Pie diabético

El pie diabético es una de las complicaciones crónicas más frecuentes; se define como la presencia de infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos de los pies, cuya incidencia se convierte en una causa importante de hospitalización y amputación no traumática, con un alto impacto en la población de la República Dominicana.

La prevalencia general de las afecciones provocadas por los diferentes tipos de diabetes ronda el 12% de la población. Según estudios de la Federación Internacional de Diabetes (FID), realizados en 2024, impacta al 17% de la población adulta de la República Dominicana, equivalente a 1,203,700 casos registrados.

A la fecha, las unidades de atención del pie diabético han impactado de manera positiva a 126 pacientes en las unidades de Santiago y el Moscoso Puello.