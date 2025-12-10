Cemdoe anuncia su transformación en hospital y presenta expansión de servicios

El director general de Cemdoe, Dr. Gastón Gabin, habla con miembros de la prensa durante la presentación de las nuevas áreas asistenciales y de soporte. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe) anunció este miércoles su conversión en hospital, tras culminar un amplio proceso de habilitación y la construcción de nuevas áreas asistenciales y de soporte.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el director general de Cemdoe, Gastón Gabin, explicó que este cambio marca la transición "de una niñez a una adolescencia institucional", al dotarse de infraestructuras y capacidades que permitirán atender con mayor calidad, complejidad y seguridad a los pacientes dominicanos.

"Cemdoe desde su nacimiento intentó promover un modelo de servicio de salud que sea súper inclusivo, súper humanizado, súper cercano al paciente, pero a su vez que sea un modelo de salud donde se pueda palpar esa seguridad y esas garantías de los servicios que ofrecemos", expresó Gabin.

Nuevas capacidades hospitalarias

En esta primera fase, el nuevo hospital contará con:

28 camas , de las cuales siete son de cuidados intensivos.

, de las cuales siete son de cuidados intensivos. Cuatro quirófanos de alta complejidad .

de . Una sala de hemodinamia, diseñada para atender emergencias cardiovasculares y cerebrovasculares, las dos principales causas de muerte en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/whatsapp-image-2025-12-10-at-123924-pm-9926157b.jpeg Vista de las nuevas áreas hospitalarias de Cemdoe, que incluyen camas de internamiento. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Emergencia ampliada con:

Nueve posiciones para urgencias.

Seis para demandas de baja complejidad .

. Dos salas de shock room para casos críticos.

El centro también incorpora nuevas áreas de soporte, como una lavandería sanitaria, una cocina industrial con trazabilidad de insumos, y una central de esterilización, elementos que, según Gabin, son esenciales para "garantizar la cadena de valor del cuidado del paciente".

El director general destacó que Cemdoe ya cuenta con certificaciones internacionales y que en noviembre del próximo año recibirá una auditoría para optar por convertirse en el primer hospital dominicano certificado bajo estándares globales de calidad y seguridad.

"Esto está hecho por dominicanos, para los dominicanos", afirmó Gabin, al destacar que el desarrollo y crecimiento del centro ha sido impulsado principalmente por talento local. Asimismo, señaló su deseo de que la República Dominicana pueda posicionarse como un referente regional en servicios de salud de alto nivel.

"Queremos que digan que la mejor medicina está en la República Dominicana", expresó.

La nueva emergencia

El acto concluyó con un recorrido por las nuevas áreas del hospital, encabezado por Monika Harel, directora de mercadeo y comunicación del Cemdoe.

La nueva emergencia 24/7, que podría dar servicio a partir de la próxima semana, cuenta con una entrada independiente para ambulancias, mayor espacio de espera y un sistema de triaje basado en la escala de Manchester, que clasifica a los pacientes del nivel 1 (mayor gravedad) al 5 (menor complejidad).

Para estos últimos, Cemdoe habilitó cuatro consultorios de demanda espontánea, reduciendo los tiempos de espera y evitando la sobrecarga de áreas críticas.

El recorrido incluyó también las zonas destinadas a pacientes con gravedad intermedia, el shock room para infartos y emergencias mayores, y los cubículos de alta complejidad, que pueden convertirse temporalmente en unidades de cuidados intensivos.

Se mostró además una habitación de aislamiento para casos de contaminación química, como intoxicaciones por pesticidas, diseñada para proteger tanto a personal como a otros pacientes.

Leer más Cemdoe, un innovador centro de salud enfocado en el modelo de atención al paciente