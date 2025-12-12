Centros de salud reportan alta demanda por síntomas respiratorios

La preocupación por el aumento de casos gripales continúa creciendo en distintos hospitales del Gran Santo Domingo, donde médicos, enfermeras y personal de emergencias coinciden en que la circulación de virus respiratorios se mantiene en ascenso, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

En la Clínica Cruz Jiminián, la escena se repite todos los días: largas filas de pacientes, salas de espera abarrotadas y un flujo constante de adultos y niños con fiebre, tos, congestión y dolores musculares.

Una doctora del área de medicina familiar, que pidió no ser identificada, explicó que la cantidad de personas afectadas ha aumentado de manera continua desde septiembre.

"Esto no ha bajado. Tuvimos una pequeña disminución a finales de octubre, pero desde noviembre hasta ahora el incremento es sorprendente. Vemos familias completas llegando con los mismos síntomas", comentó.

La especialista aseguró que muchos pacientes llegan tarde a consulta porque intentan tratarse en casa, lo que a veces complica el cuadro.

También señaló que el cambio de clima, el uso limitado de mascarillas y la exposición en espacios cerrados están contribuyendo al repunte.

En el Hospital Moscoso Puello, la situación es similar.

Agentes de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y del Sistema 9-1-1 afirmaron que han recibido más solicitudes de asistencia por problemas respiratorios, especialmente en personas vulnerables.

Aunque no todos los casos corresponden directamente a gripe, el aumento en llamadas por falta de aire, fiebre alta y tos persistente sugiere que el virus circula con más fuerza en las últimas semanas.

"Un virus incansable"

Enfermeras del centro calificaron lo que están viendo como "un virus incansable", un cuadro caracterizado por congestión en el pecho, dolores corporales intensos y varios días de malestar.

"El que pueda usar mascarilla, que lo haga. Hay mucho contagio y se está viendo en todas las edades", recomendaron.

El Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral también reporta un aumento notable de niños con enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-12-at-125348-pm-939ca513.jpeg Hospital Salvador B.Gautier. (LUDUIS TAPIA)

Este repunte coincide con la temporada de mayor circulación viral, que inicia con el regreso a clases a finales de agosto y vuelve a elevarse entre noviembre y diciembre debido a las variaciones climáticas.

Los médicos expresaron especial preocupación por los bebés, ya que en ellos los síntomas no siempre son evidentes.

"Un niño más grande te dice que le falta el aire o que le duele el pecho, pero un bebé no. Cuando llega ya complicado, requiere atención inmediata", explicaron.

Por este motivo, el centro ha reforzado la observación de lactantes y aumentado la frecuencia de nebulizaciones y estudios respiratorios.

El personal de salud se mantiene en alerta y pide a la ciudadanía reforzar la prevención para evitar que el escenario empeore en las próximas semanas.