Juramentan al doctor Luis Peña Núñez como presidente del CMD

Momento de la juramentación de la nueva directiva del CMD. ( FUENTE EXTERNA )

El doctor Luis Peña Núñez fue juramentado este viernes como presidente nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) para el período 2025-2027, durante un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La juramentación estuvo a cargo del presidente saliente del CMD, doctor Waldo Ariel Suero, quien también tomó juramento a la Junta Directiva Nacional, conforme a lo establecido en la Ley de Colegiación Médica núm. 68-03. En la misma actividad, el doctor Peña Núñez juramentó a los presidentes regionales y provinciales del gremio.

Al acto asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama; el comisionado de los Derechos Civiles de Puerto Rico, Kenneth McClintock; el representante de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico, Nelson Torres.

También la directora de Hospitales, doctora Yocasta Lara; y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), doctor Rafael Mena, entre otros invitados.

Informe de gestión

Durante la actividad, el doctor Waldo Ariel Suero presentó un informe de gestión, mientras que el doctor Luis Peña Núñez expuso los principales lineamientos de su programa al asumir la presidencia del CMD.

El doctor Peña Núñez había resultado ganador de las elecciones nacionales del CMD y fue proclamado por el Consejo Nacional del gremio el mes pasado.



