¿Quién es Arismendi Díaz Santana, coordinador comisión técnica para fortalecer controles en Senasa?

El economista Arismendi Díaz Santana es reconocido por haber presidido el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) . ( FUENTE EXTERNA )

El economista Arismendi Díaz Santana, uno de los expertos en seguridad social de la República Dominicana, fue designado por el presidente Luis Abinader para coordinar la comisión técnica que reforzará los mecanismos de supervisión y control del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Díaz Santana es reconocido por haber presidido el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y por ser el redactor principal de la Ley 87-01, la normativa que dio origen al sistema vigente desde 2001.

Su participación fue determinante en la estructuración del modelo de financiamiento, la organización institucional y el marco regulatorio del sistema.

Primer gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social

Formado en economía y especializado en seguridad social en España, fue además el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), desde donde impulsó la puesta en marcha del sistema y la transición hacia el modelo de aseguramiento actual.

Su trayectoria incluye trabajos como consultor para organismos internacionales como la OPS/OMS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con intervenciones en al menos seis países de América Latina.

En el ámbito local, ha liderado decenas de estudios y asesorías para ARS y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados.

Díaz Santana es también autor del libro "Cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social", obra en la que documenta el proceso técnico y político que dio origen al SDSS.