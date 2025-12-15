Sociedad de Oncología asegura muchos pacientes murieron por la corrupción en Senasa

Santiago Hazim, exidrector del Senasa, y principal implicado en la investigación del Ministerio Público. ( IMAGEN DE ARCHIVO. )

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) afirmó que la corrupción en la ARS estatal Senasa y la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao provocaron la muerte de pacientes y el deterioro de la salud de muchos otros por falta de medicamentos y desvío de prescripciones.

En un comunicado en el que pasa balance al desempeño del sistema de salud en 2025, la entidad sostuvo que ese año "brilló por la ausencia de la entrega de medicamentos de alto costo y la pésima gestión de los mismos, con inventarios enteros vencidos que no llegaron a manos de los pacientes".

SODOM aseguró que "el tiempo nos ha dado la razón", al señalar que numerosos pacientes "esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por su salud y sus derechos".

Denuncias ignoradas

La organización señaló que fue frecuente el desvío de prescripciones médicas hacia empresas favorecidas, mientras las autoridades "solo se limitaban a desmentir las denuncias sin asumir la responsabilidad de auditar el programa destinado a Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como cáncer, que maneja fondos millonarios del erario público".

Afirmó que quienes hoy están siendo procesados por corrupción "se dieron a la tarea de dirigir las indicaciones médicas a las farmacéuticas y centros que sí pagaban las cuantiosas sumas exigidas para poder ser parte de los suplidores de la ARS del Estado".

SODOM criticó que las autoridades llamadas a investigar "dejaron de hacer su trabajo de desmentir lo que se denunciaba con evidencias contundentes, mientras estas prácticas seguían ocurriendo y afectando la salud del dominicano y el bolsillo y la salud de los pacientes".

Crisis en el Oncológico del Cibao

El gremio advirtió que el Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta "retos financieros importantes" tras años de presunta corrupción, una situación que, según afirma, sigue marcada por intereses económicos que ignoran las necesidades de los pacientes.

Llamado a justicia y a reformas

La sociedad médica destacó que en 2025 continuó su labor de atención y de campañas de detección temprana de cáncer de mama y próstata. Añadió que mantiene la esperanza de que "se hará justicia" y de que el caso impulsará mecanismos de supervisión más efectivos en el sistema de salud.

"Pero no se nos va 2025 sin dejarnos la esperanza de que se hará justicia y que de esta situación saldremos fortalecidos, con la lección aprendida de que la corrupción al final es castigada", indicó la entidad.