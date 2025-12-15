Ministro de Salud dice que apoya las medidas del Ministerio Público en caso Senasa

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante su discurso de apertura en el primer "Summit Salud Digital RD", un evento donde se presentaron los avances en la estrategia digital para transformar y modernizar el sistema de salud dominicano. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, dijo este lunes que con relación al cado del Seguro Nacional de Salud (Senasa) hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo como el órgano independiente que es y que apoya las medidas que este disponga.

"Entendemos la preocupación de la nación en ese sentido y lo que queremos es decirle a la población que nosotros estamos con ellos y queremos apoyar cada una de las medidas que tome el Ministerio Público y le vamos a dar el respaldo en ese sentido", contestó al ser cuestionado por miembros de la prensa.

"El tema de Senasa está en el Ministerio (Público), vamos a dejar que el Ministerio trabaje. Lo importante es que nosotros nos sumamos a la acción del Ministerio", reiteró.

El funcionario destacó la independencia del órgano judicial y pidió dejarlo actuar.

"Este es un Gobierno que ha sabido entender que la justicia es independiente y le está dando a la justicia el valor que tiene que darle", indicó.

Modernizar el sistema de salud

Atallah se pronunció luego de ofrecer el discurso de apertura del primer "Summit Salud Digital RD", un evento donde se presentaron los avances en la estrategia digital para transformar y modernizar el sistema de salud dominicano.

De acuerdo con el doctor, en los últimos dos años se han implementado mejoras en la digitalización de procesos, citando como ejemplo la habilitación de centros médicos, pudiendo completarse enteramente el proceso a través de la página web, sin necesidad de acudir al Ministerio de Salud.

Asimismo, destacó los avances en la implementación del récord único del paciente, que aún se mantiene en etapa piloto y permitirá acceder al historial médico del paciente sin importar la provincia en la que se encuentre, poniendo a disposición más especialistas para aquellos que viven en comunidades remotas.

"Sin transformación confiable y respuesta rápida, el país se quiebra", comentó.

El doctor garantizó que la estrategia digital crea un sistema de salud "más cercano, más justo y más confiable", lo que permitirá que la atención llegue a tiempo y la prevención se vea fortalecida.

Con respecto al avance, Atallah argumentó que "no se mide en plataformas, sino en la reducción de gastos de bolsillo".

Virus respiratorios

Con relación a los virus respiratorios, el ministro de Salud explicó que la situación en el país no es de alarma aunque hay una notoria presencia de casos.

"La situación aquí no está alarmante. Los virus están en todos lados, ahora mismo es la época de los virus", detalló.

El ministro llamó a mantener una rutina de lavado de manos, uso de mascarilla en pacientes sintomáticos y mantenerse aislados para evitar la propagación de virus, que incluyen influenza, covid y sincitial como los de mayor incidencia.