Pacientes asegurados a Senasa facturan en el Robert Reid sin contratiempos

Pacientes asegurados con Senasa infresan al área de facturación en el Hospital Robert Reid Cabral. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los pacientes afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pertenecientes tanto al régimen contributivo como al subsidiado, continúan recibiendo servicios médicos y realizando sus procesos de facturación de manera normal y sin contratiempos en el Hospital Robert Reid Cabral.

Durante una visita al centro de salud, el equipo de Diario Libre pudo constatar que los pacientes hacían sus turnos en el área de facturación donde solicitaban consultas y pruebas de laboratorio sin pagar diferencias al presentar su seguro de salud estatal.

Tatiana Encarnación se encontraba junto a su bebé de cinco meses, la cual ha presentado vómitos persistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/2f3a8593-c7ea3726.jpg Tatiana Encarnación a su salida del Hospital Robert Reid Cabral. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

“Llegamos a las 8:00 de la mañana y el proceso de facturación fue rápido. Ahora le indicaron una consulta con el gastro y tengo que solicitar la cita para ver cuándo nos toca. No tuvimos que pagar nada”, aseguró la residente en Los Bajos de Haina y usuaria perteneciente al régimen subsidiado.

En una situación similar se encontraba Anyeli, quien buscaba atención para su bebé de dos meses afectado de “la gripe mala que anda”.

“Le sacaron sangre y ahora estamos esperando los resultados para llevárselos al médico. Tengo el seguro del Gobierno, el contributivo, no tuve que pagar nada, ni para la consulta ni para los análisis”, detalló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/2f3a8616-3515481c.jpg Lourdes Larancuent llevó a su sobrino a la consulta con el nutriólogo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Saliendo de la consulta de Nutrición se encontraba Dolores Larancuent, acompañada de su sobrino de tres años de edad al que había llevado al centro sanitario para darle seguimiento a sus evaluaciones de micro y macronutrientes.

“No hemos tenido contratiempos y no hemos tenido que pagar diferencias”, comentó la señora mientras acomodaba dos latas de muestras médicas de proteína que le regaló su médico.

Larancuent, oriunda de Villa Juana, pertenece al régimen contributivo.

Caso en la justicia

Este escenario se produce en medio de inquietudes manifestadas en semanas recientes por usuarios y prestadores de servicios de salud sobre supuestos retrasos en autorizaciones y facturación a afiliados Senasa, especialmente en centros de alta demanda.

Senasa concentra la mayor cantidad de afiliados del sistema de seguridad social dominicano con más de siete millones de afiliados.





Actualmente, el caso se encuentra en manos de la justicia, donde un tribunal otorgó un plazo de ocho meses al órgano persecutor para completar la investigación de este caso conocido como Operación Cobra.

Santiago Hazim, pasado director de Senasa, fue trasladado junto a otros seis imputados a la cárcel Las Parras, a quienes se les impuso prisión preventiva por 18 meses después de concluir la audiencia de solicitud de medida de coerción.