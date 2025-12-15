El sistema de Salud en República Dominicana se mantiene firme en la hoja de ruta trazada hacia la digitalización integral de registros y procedimientos que permitirán mejorar los accesos a información y rapidez en los trámites.

La afirmación la hizo el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, al ofrecer el discurso de apertura del primer "Summit Salud Digital RD", un evento donde se presentaron los avances en la estrategia digital para transformar y modernizar el sistema de salud dominicano.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos dos años se han implementado mejoras en la digitalización de procesos, citando como ejemplo la habilitación de centros médicos, pudiendo completarse enteramente el proceso a través de la página web, sin necesidad de acudir al Ministerio de Salud.

"Estamos haciendo un summit técnico con el cual vamos a exponer todos los avances, todas las brechas que están actuando y cómo vamos a seguir desarrollando esta ruta para digitalizar todo el sistema de salud, que incluye récord único médico, telemedicina, remoto acceso, receta médica electrónica, organización de todo el sistema, la digitalización de todo el sistema de salud, habilitaciones, laboratorios, alto costo, todo lo que tenga que ver con la digitalización del sistema para lograr que lo más importante pase, que se mejore la atención a las personas y se mejore más la alimentación", declaró.

Las actualizaciones se encontrarán dentro de un módulo integrado de salud que se llama Minsa Core, donde se podrán visualizar cada una de las áreas que componen el sistema.

"También vamos a hacerlo en el Laboratorio Nacional, también lo vamos a hacer con la Direcciones Provinciales de Salud (DPS), también lo vamos a hacer en las residencias médicas, en altos costos, en todas las áreas que tengan que ver con el módulo", añadió.

Récord único del paciente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/2f3a8533-6345f7ea.jpg El ministro de Salud durante su participación en el Summit Salud Digital. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Sobre los avances en la implementación del récord único del paciente, el ministro Atallah destacó que aún se mantiene en etapa piloto y permitirá acceder al historial médico del paciente sin importar la provincia en la que se encuentre, poniendo a disposición más especialistas para aquellos que viven en comunidades remotas.

"Sin transformación confiable y respuesta rápida, el país se quiebra", comentó.

El doctor garantizó que la estrategia digital crea un sistema de salud "más cercano, más justo y más confiable", lo que permitirá que la atención llegue a tiempo y la prevención se vea fortalecida.

Del mimo modo reiteró que "la historia clínica es la historia de la persona".

Con respecto al avance, Atallah argumentó que "no se mide en plataformas, sino en la reducción de gastos de bolsillo".

Arquitectura digital coherente

Estudios realizados entre 2022 y 2023 revelaron que el sistema de salud enfrentaba problemas muy profundos: múltiples plataformas desconectadas, poca interoperabilidad, debilidades en los flujos de datos, ausencia de estándares comunes, deficiencias en calidad y oportunidad de la información, y limitada capacidad del personal en herramientas digitales.

La pandemia por Covid-19 evidenció aún más estas fallas, mostrando que el país necesitaba con urgencia una arquitectura digital coherente y moderna que permitiera responder eficazmente tanto a emergencias sanitarias como a la gestión cotidiana de servicios y políticas públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/2f3a8571-0a78eec6.jpg Las actualizaciones digitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con el apoyo del Banco Mundial y el Gobierno de Japón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Así surgió la construcción de una Hoja de Ruta Nacional para la Transformación Digital en Salud, un documento que establece prioridades, secuencia de intervenciones, habilitadores clave y responsabilidades institucionales.

Las actualizaciones digitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con el apoyo financiero del Banco Mundial y el Gobierno de Japón.

Carolina Rendón, representante del Banco Mundial en el país, recordó que ha sido un proceso arduo, donde en una primera fase se determinaron los desafíos y fortalezas del sistema local de Salud y una segunda, donde se estableció la hoja de ruta para establecer la Estrategia de Salud Digital.

"La información bien analizada sirve para salvar vidas. Los datos permiten tomar decisiones más justas. Detrás de cada número hay una persona, detrás de cada indicador hay una persona", aseveró.

Rendón explicó que la estrategia no se estableció por moda, sino como una necesidad de mantener el orden y el compromiso con los pacientes, que permita a la vez, construir un sistema que se conozca a sí mismo.

