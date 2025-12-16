Asonaen califica como "muy deteriorado" el sistema de salud dominicano

Directivos de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) calificaron el panorama en el sector salud como "muy deprimido" y aseguran que el año 2025 cierra con un sistema "muy deteriorado".

Mariano Suazo, presidente de la entidad, y Miriam Feliz, vicepresidenta, pasaron balance durante una rueda de prensa ofrecida este martes a las condiciones de las enfermeras en los últimos doce meses, denunciando que algunas compañeras residentes en San Francisco de Macorís y en San Juan aún perciben salarios entre 7,500 y 8,000 pesos.

"La salud está en cero. No se ha avanzado nada, porque cada día estamos peor, peor en cuanto a los recursos humanos que somos nosotros, de enfermería, como también el trato de los pacientes, porque si en los hospitales no hay una buena condición, tampoco los pacientes están bien", comentó Feliz.

En cuanto a las condiciones laborales, Suazo se quejó de la gran cantidad de enfermeras que ya están en edad de retiro, acumulando sobrecarga de trabajo por el déficit en las contrataciones.

"Con la edad que nosotros tenemos, no estamos dando ni la cuarta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a enfermar el personal, se va a caer de cansancio", dijo el gremialista.

"Yo siempre he dicho que faltaban 20,000 enfermeras a nivel nacional, pero, ¿tú sabes cuántas faltan? 48,000 enfermeras a nivel nacional, y el doctor Mario Lama se destapa diciendo que aquí no hacen falta enfermeras", agregó.

Durante el pasado mes de septiembre, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, explicó que entre enero de 2021 y agosto de 2025 se llevaron a cabo 960 reclasificaciones de auxiliares a licenciadas en enfermería y que salarios de las auxiliares de enfermería aumentaron de RD$25,709, en agosto de 2020, a RD$40,370 en agosto de 2025.

Suazo y Feliz solicitaron a las autoridades una auditoría real de la cantidad de enfermeras contratadas, ya que de acuerdo a las cifras preliminares que maneja Asonaen, la cantidad no sobresapasa las 26 mil a nivel nacional.

Del mismo modo, piden que se incluya en los presupuestos de los nuevos hospitales que entran en funcionamiento, tal es el caso de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar o el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón (en San Francisco de Macorís), personal joven de enfermería, ya que las enfermeras que se encuentran brindando servicios actualmente "están descascaradas" y "las licencias van a llover, se va a enfermar el personal, se va a caer de cansancio".

Caso Senasa

Respecto al caso de corrupción destapado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), los directivos de Asonaen expresaron su indignación y reclamaron sanciones ejemplares contra los responsables, al considerar que estos hechos afectan directamente la calidad de los servicios y la confianza de la población en el sistema sanitario.

A su juicio, los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud han sido mal utilizados, en detrimento tanto de los pacientes como del personal de enfermería.

"Aquí hay que darle respuesta a este pueblo porque estos impuestos, que son demasiados, que nosotros pagamos, son para tener una salud garantizada, para tener una seguridad garantizada y es lo que menos tenemos en este país", dijo Suazo.

"Ahí debió haber estado preso hasta el gato de la casa. Fue por la presión mediática del pueblo, por el pueblo que se tiró. Si el pueblo no se tira, Don (Santiago) Hazim estuviera en su casa comiendo caliente y durmiendo bajo de aire", añadió el representante del gremio.

Suazo entiende que el antiguo director de Senasa, Santiago Hazim, resultó favorecido porque "lo mandaron para Las Parras que todavía no está curtida, tiene todavía su internet, tiene su aire, todo está nítido porque es nueva. Lo acomodaron al hombre, entonces no sabemos en qué pie estamos parados nosotros", concluyó.

Leer más Juez fundamenta coerción caso Senasa en la gravedad de los hechos y las pruebas del MP