Farmacard retira medida cautelar en contra la decisión de la DGCP que anuló su contrato con Senasa

Fachada del Seguro Nacional de Salud (SENASA), institución involucrada en la resolución que motivó la medida cautelar de Farmacard S.R.L ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Farmacard desistió de la solicitud de adopción de una medida cautelar anticipada que había interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la Resolución RIC-0109-2025, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Mediante esta resolución se anuló el contrato suscrito con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para la provisión de medicamentos ambulatorios.

Un comunicado detalla que la solicitud de la empresa buscaba suspender provisionalmente los efectos de dicha resolución administrativa, hasta tanto fuera decidido el recurso de reconsideración presentado por la parte accionante. Sin embargo, durante la audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2025, Farmacard comunicó formalmente su decisión de desistir de la medida cautelar.

Desestimiento

El desistimiento fue presentado en la audiencia convocada por el TSA, lo que dejó sin efecto la solicitud de suspensión provisional que pretendía impedir la ejecución de la decisión adoptada por el órgano rector del sistema de contrataciones públicas.

El órgano rector requirió el archivo del expediente, quedando el mismo en estado de fallo conforme a los procedimientos establecidos por el TSA.