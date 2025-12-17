CMD y Senasa discuten puntualidad en pagos a médicos y ampliación de servicios

El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó este miércoles que su presidente, el doctor Luis Peña Núñez, sostuvo un encuentro con el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, en el que abordaron diversos temas relacionados con el ejercicio médico y la atención en salud del pueblo dominicano.

A través de un comunicado, el gremio indicó que durante la reunión se discutió la puntualidad en el pago a los médicos prestadores de servicios de Senasa, así como la necesidad de saldar facturas atrasadas correspondientes a profesionales de la salud.

Otro de los puntos tratados fue la entrega de códigos a médicos emergenciólogos y radiólogos, conforme al acuerdo firmado entre Senasa y el CMD, además de la asignación de códigos pendientes para médicos en sentido general.

Asimismo, se conversó sobre la continuidad en la ampliación de la red de servicios del Seguro de los Médicos Pensionados a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la cobertura disponible para este sector.

Participación

También se planteó la participación conjunta del CMD y Senasa para que esa Administradora de Riesgos de Salud continúe ampliando y mejorando los servicios que ofrece a la población dominicana, junto a otros temas de interés común.

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de Senasa, tuvo una duración aproximada de una hora y se desarrolló en un ambiente de armonía.

