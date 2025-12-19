Infectólogo Héctor Balcácer alerta por virus H3N2 ya está circulando en República Dominicana

El especialista alertó que el virus H3N2 no solo provoca síntomas respiratorios, sino también manifestaciones gastrointestinales en algunos pacientes, como náuseas, vómitos y diarrea, especialmente en personas jóvenes. ( FUENTE EXTERNA )

El infectólogo Héctor Balcácer advirtió que en la República Dominicana circula desde hace más de un mes una combinación de virus respiratorios que mantiene a gran parte de la población con síntomas persistentes y que podría agravarse en las próximas semanas, debido al aumento de viajeros y a la baja cobertura de vacunación oportuna.

Balcácer explicó que en el país se ha identificado la circulación simultánea de influenza A, influenza B, el virus sincitial respiratorio y el coronavirus del 2019, que no ha desaparecido.

Dentro de ese escenario, llamó la atención sobre la presencia de una variante de influenza A conocida como H3N2, que ya está activa en territorio dominicano y que ha mostrado mayor severidad, sobre todo en personas vulnerables.

El especialista señaló que en países como España y Reino Unido esta variante ha provocado el colapso de servicios de emergencia, con una alta demanda de atención por cuadros respiratorios agudos.

Indicó que en algunas regiones europeas se han retomado recomendaciones como el uso de mascarillas en espacios cerrados y concurridos, así como la necesidad de evitar la automedicación y buscar atención médica temprana.

Balcácer expresó preocupación por la tardanza con la que muchas personas han acudido a vacunarse contra la influenza, pese a que las dosis están disponibles desde octubre.

Recordó que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a niños menores de dos años, adultos mayores de 65, personas con diabetes, enfermedades cardíacas, renales o hepáticas, pacientes con enfermedades autoinmunes, sobrevivientes de cáncer y fumadores crónicos.

Detalló que la vacuna contra la influenza se encuentra disponible tanto en el sector público, a través del Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Inmunoprevenibles, como en centros privados, donde el copago suele ser mínimo según el plan del seguro médico.

Importancia de la vacunación y recomendaciones para la población

Subrayó que se trata de una vacuna con más de 50 años de uso, aplicada a cientos de millones de personas, y que ha demostrado reducir de manera significativa las complicaciones graves y las hospitalizaciones, aunque no siempre evite la infección.

El infectólogo también destacó la importancia de la vacunación contra el neumococo, al señalar que protege frente a una de las causas más frecuentes de neumonía adquirida en la comunidad, así como de meningitis, sinusitis y otitis.

Explicó que estas vacunas forman parte del programa ampliado de inmunizaciones y se ofrecen sin costo directo en los puestos públicos de vacunación.

Sobre el tratamiento, Balcácer indicó que el oseltamivir es un antiviral efectivo contra la influenza, siempre que se administre en los primeros días del cuadro.

Advirtió que su uso tardío reduce la eficacia y que, debido al aumento de casos, el medicamento ha escaseado en algunos puntos y ha registrado incrementos de precio. Añadió que, en términos de costo, un tratamiento completo puede equivaler al precio de dos vacunas contra la influenza, por lo que insistió en priorizar la prevención.

El especialista alertó que el virus H3N2 no solo provoca síntomas respiratorios, sino también manifestaciones gastrointestinales en algunos pacientes, como náuseas, vómitos y diarrea, especialmente en personas jóvenes. Indicó que esta variante ha tomado por sorpresa a los sistemas de salud en distintos países.

Balcácer también llamó a la población a utilizar los servicios de consulta externa en lugar de acudir directamente a las emergencias cuando presenten cuadros respiratorios no complicados, al considerar que esta práctica contribuye al colapso hospitalario.

Finalmente, advirtió que el flujo previsto de más de medio millón de visitantes al país en los próximos días, principalmente desde Estados Unidos, podría influir en un aumento de los casos respiratorios, incluyendo COVID-19, por lo que exhortó a la población a mantener medidas de precaución y a actuar con sentido común ante la presencia de síntomas.