Continúan los casos gripales en hospitales del Gran Santo Domingo

Aunque los casos de gripe o influenza continúan registrándose en distintos centros de salud, en algunos hospitales del Gran Santo Domingo la afluencia de pacientes ha sido variable durante los últimos días y durante la mañana del sábado.

En el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez, anteriormente conocido como Santo Socorro, ubicado en el Distrito Nacional, no se reportó una alta llegada de casos gripales en las primeras horas del día.

Pese a esto, Elizabeth, madre de una menor de 8 años, acudió al centro alrededor de las 8:00 de la mañana con su hija, quien presentaba fiebre y tos. La madre también señaló que su progenitora presenta síntomas similares.

"Hoy la cosa ha estado floja, no hay tantos niños", explicó un personal del área de emergencia que no quiso identificarse. No obstante, con voz afónica, ya que también está afectada con el virus gripal, consideró que en horas de la tarde podría incrementarse el flujo de menores.

Entre los síntomas que presentan algunos de los niños llevados al centro de salud figuran vómitos, fiebre, tos y congestión. Los infantes que están siendo atendidos en el hospital están recibiendo nebulización como parte del tratamiento.

Marcelino Vélez

En el Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste, la situación es distinta. La doctora Grullón, pediatra de emergencia y médico de planta del centro, indicó que a diario y con frecuencia reciben casos de gripe.

Según explicó, los infantes que llegan al hospital presentan tos, lagrimeo en los ojos y nasal, estornudos, dolor de pecho, dificultad respiratoria, fiebre y malestar general.

Incluso, la propia doctora confesó: "Yo estoy igual que esos niños", al indicar que también padece gripe.

Moscoso Puello

Mientras tanto, en el hospital docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello, los casos no se limitan solo a menores. Al centro acuden tanto niños como adultos afectados por el virus. Este es el caso de Cristian Carmona, quien se presentó temprano este sábado acompañado de su esposa, de 22 años, quien lleva más de dos días con congestión nasal, dificultad para respirar, tos y catarro.

Carmona afirmó que, según su esposa, "hay muchas personas ahí adentro que están así, con esos mismos síntomas".

Especialista advierte sobre variante de influenza

El neumólogo intensivista Emil Jorge Manzur explicó que el virus que actualmente circula corresponde a un subtipo de influenza "más agresiva", como el H3N2, el cual "se detecta con la misma prueba de influenza". Indicó que estas pruebas pueden costar entre 1,800 y 3,000 pesos, dependiendo del laboratorio, y que no suelen estar cubiertas por los seguros médicos.

"La especifica sale en el panel respiratorio corto, o panel respiratorio Filmarray", indicó.

Estas pruebas oscilan entre 3,500 pesos la prueba corta y entre RD$12,500 y RD$13,500 el FilmArray.

El especialista descartó que se trate de una nueva pandemia. "Pandemia no vamos a tener porque eso determinaría una cosa nueva, esto no es nuevo, esto es una versión nueva del mismo virus", afirmó. Sin embargo, advirtió que el problema radica en la gran cantidad de personas afectadas al mismo tiempo, lo que provoca ausencias laborales y saturación de los servicios de emergencia.

Manzur señaló que ha atendido "bastante" casos y que, incluso, mantiene pacientes con influenza severa en salas de emergencia.

Sobre las medidas de prevención, recomendó distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y evitar reuniones si se presentan síntomas gripales. "Si alguien tiene gripe, no se junte el 24. Si usted está mal, no se junte con los viejitos", exhortó.

El especialista llamó a la conciencia colectiva. "No vaya a ver a otras personas si usted tiene síntomas, porque usted no sabe lo que tiene. El hecho de que no tenga influenza o Covid-19 no significa que no pueda tener una de las otras enfermedades contagiosas", concluyó.