Conocerán objeción a resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social

La administradora de riesgo de salud (ARS) del Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó la resolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la cual dispone una reforma estructural al sistema financiero y asignación de recursos, entre otras medidas que generaron quejas en ese sector.

En ese sentido, el CNSS conformó una comisión, que estará coordinada por José Matos, representante del sector gubernamental. La integran, además, Perla Contreras, representante del sector empleador; Petra Hernández, del laboral; Belky Javier, de las enfermeras, y María de los Santos, de los profesionales y técnicos de la salud.

Elevó la cápita a 1,887.54 pesos

Estos profesionales deben rendir el informe en enero del 2026, debido que la sesión del pasado 12 de diciembre fue la última que el CNSS realizó en el 2025.

En la resolución 624-02, la cual entró en vigencia el 1 de noviembre de 2025, el CNSS, entre otros puntos, aprobó un incremento de 204.32 pesos al costo per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen contributivo, elevándola de 1,683.22 a 1,887.54 pesos.

De ese monto, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) dispensará 1,882.49 pesos a las ARS y 5.05 pesos al recién creado Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (Fonsap), destinado a financiar los medicamentos usados contra enfermedades como tuberculosis, VIH y hepatitis B.