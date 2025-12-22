Director del Ney Arias Lora recuerda uso del cinturón puede reducir hasta 89 % de las lesiones

El doctor Julio Landrón, director del Hospital Ney Arias Lora, pasó balance a la actividad del centro de salud en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Ante el incremento de desplazamientos por las festividades navideñas, autoridades del Hospital Ney Arias Lora exhortaron este lunes a la población a priorizar el uso del cinturón de seguridad, una medida que puede reducir en más de un 89 % los traumas toracoabdominales al ser golpeado con el guía en caso de accidentes de tránsito, y que representa una de las herramientas más efectivas para salvar vidas en las carreteras.

El director del centro, Julio Landrón, reiteró que la prevención es clave para disminuir la mortalidad por accidentes, que en lo que va de año han cobrado la vida de más de 2,000 personas en el país.

Destacó que el hospital mantiene una tasa de mortalidad inferior al 2 %, lo que se traduce en que más del 98 % de los pacientes que llegan con vida logran sobrevivir, gracias a la atención médica oportuna y al equipamiento disponible.

Además, una tasa de infecciones de 0.5 %, una estancia promedio de 2.3 días y una ocupación hospitalaria del 39.5 %, cifras que reflejan eficiencia y calidad en los servicios.

Landrón aseguró que el Hospital Ney Arias Lora se encuentra preparado para responder ante cualquier eventualidad durante las fiestas, con más de 52 camas disponibles y 14 camas en la unidad de cuidados intensivos, todas completamente equipadas con ventiladores y personal especializado.

En ese sentido, explicó que la emergencia ha sido reforzada con médicos emergenciólogos, enfermeras, paramédicos, residentes y personal de apoyo, además del fortalecimiento de áreas clave como cirugía, imágenes y laboratorio.

Asimismo, recordó que el centro brinda atención integral sin distinción, tengan o no seguro médico, incluyendo cirugías, procedimientos y medicamentos necesarios para preservar la vida o evitar la pérdida de un miembro.

"El cinturón de seguridad es una herramienta amiga. Evita que el conductor o el pasajero impacte con el volante o el tablero y reduce de manera significativa las lesiones graves", subrayó el especialista, quien también llamó a los motociclistas a utilizar casco protector, ya que su uso disminuye en más de un 80 % el riesgo de trauma craneoencefálico severo, una de las principales causas de muerte por accidentes de tránsito.

Baja el índice de accidentes

De acuerdo con las estadísticas del hospital, durante este año se ha registrado una reducción superior al 15 % en los accidentes de tránsito y en los traumas severos, lo que se atribuye a una mayor conciencia ciudadana y a la incorporación de nuevos hospitales traumatológicos a la red pública de salud.

No obstante, Landrón reconoció que el país aún enfrenta un déficit de camas de cuidados intensivos, tanto para víctimas de accidentes como para pacientes con accidentes cerebrovasculares y otras emergencias graves, por lo que continúan trabajando junto al Servicio Nacional de Salud para ampliar esta capacidad.

Recordó la campaña institucional "Un reto por la vida", que por quinto año consecutivo promueve el respeto a las señales de tránsito, el uso de las líneas peatonales, la revisión preventiva de los vehículos y una conducción responsable, como acciones esenciales para reducir los accidentes y salvar vidas durante la temporada festiva.

El 2025 en cifras

En lo que va del 2025, el Hospital Ney Arias Lora ha ofrecido más de 1.3 millones de servicios médicos. Entre los más destacados se encuentran 133,189 consultas médicas, 35,039 atenciones de emergencia, y 40,273 cirugías.

También, el hospital ha realizado más de 190,000 estudios de imágenes; 613,000 pruebas de laboratorio y un total de 10,044 hospitalizaciones.