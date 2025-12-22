Más de 46 mil personas recibieron atención médica gratuita través "Más Salud y Bienestar"

Una persona buscando asistencia médica durante la jornada "Más Salud y Bienestar" impulsada por el Ministerio de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 46,000 personas fueron beneficiadas con servicios médicos gratuitos durante las jornadas "Más Salud y Bienestar", desarrolladas en 10 provincias del país a lo largo del año 2025, como parte de una estrategia del Ministerio de Salud para acercar la atención médica integral a comunidades en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa impulsada impactó directamente a 46,089 ciudadanos en las provincias Duarte, San Juan, La Altagracia, Santo Domingo Este (Los Mina), Barahona, Santiago, Monseñor Nouel (Bonao), San José de Ocoa, San Cristóbal y los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

Estas demarcaciones fueron seleccionadas atendiendo a criterios epidemiológicos, geográficos y sociales.

Durante las jornadas se ofrecieron 15,543 consultas médicas en diversas especialidades, incluyendo medicina general, cardiometabólica, ginecología, pediatría, dermatología, odontología, oftalmología y optometría, entre otras, evidenciando una alta demanda de atención primaria, dijo la entidad en una nota de prensa.

Servicios médicos ofrecidos

Las áreas con mayor número de consultas fueron cardiometabólica, con 4,426 atenciones; dermatología, con 2,691; y pediatría, con 2,245, "lo que refleja la necesidad de seguimiento y prevención de enfermedades crónicas y afecciones comunes en la población".

Como parte del fortalecimiento de los servicios, se realizaron 2,393 pruebas diagnósticas especializadas, entre ellas 612 electrocardiogramas, 575 mamografías, 560 sonomamografías y 646 sonografías, permitiendo la detección temprana de enfermedades cardiovasculares y cánceres como el de mama y próstata.

Asimismo, se efectuaron 6,654 análisis de laboratorio clínico, destacándose el uroanálisis (1,633), el perfil lipídico (1,620), el hemograma (1,502) y la glicemia basal (934), lo que evidencia un enfoque preventivo en enfermedades metabólicas, cardiovasculares e infecciosas.

Un componente clave de la jornada fue la captación y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles mediante la estrategia HEARTS, logrando incorporar 2,344 personas al primer nivel de atención, garantizando seguimiento médico, medicamentos gratuitos y la creación de un historial clínico integral.

En materia de vacunación, señaló que se aplicaron cientos de dosis para proteger a la población contra diversas enfermedades, incluyendo difteria, tétanos, influenza, hepatitis B, neumococo, virus del papiloma humano (VPH), poliomielitis, sarampión y rubéola. Además, se administraron 196 vacunas antirrábicas en animales, contribuyendo a la salud pública y la prevención zoonótica.

De igual forma, 3,159 personas participaron en charlas educativas sobre salud mental, nutrición, cuidado prenatal, prevención de accidentes, higiene y autocuidado, fortaleciendo la promoción de la salud en las comunidades intervenidas.

Se entregaron 9,544 recetas médicas, 11,850 raciones alimenticias de los Comedores Económicos, 2,930 mosquiteros, 1,766 canastillas para bebés, 34 sillas de ruedas y 1,680 bebidas nutricionales, atendiendo necesidades básicas de salud y alimentación.