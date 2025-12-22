Comisión técnica para supervisar a Senasa todavía no se ha creado

Todavía no ha sido creada la comisión técnica que el presidente Luis Abinader dispuso para la supervisión y control de la administración del Seguro Nacional de Salud (Senasa), a raíz de un escándalo de presunta corrupción que ha derivado en el apresamiento de su exdirector, Santiago Hazim, y otros implicados, como medida de coerción.

Arismendi Díaz Santana, quien presidirá el equipo de cinco miembros designado por el presidente, explicó a Diario Libre que se requieren dos pasos previos para materializar la comisión. Lo primero es que el Consejo Nacional de Senasa debe modificar su reglamento para incluir al nuevo organismo que el presidente mandó a formar.

Este consejo lo preside el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien debe convocar una reunión a tal efecto.

"Tengo entendido que ya el ministro de Salud Pública convocó esa reunión, que se reunió, y no conozco, sin embargo, los resultados. Aunque se espera que sean exactamente lo que ha solicitado el presidente de la República", reveló.

Atallah tiene 15 días para cumplir esta tarea. El plazo se agotará el 27 de diciembre en caso de ser días naturales, pero termina el 8 de enero del 2026 de ser días hábiles.

Díaz Santana, quien se ha destacado en temas de seguridad social y fue redactor de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, indicó que es necesario cumplir este paso para que el mandatario pueda designarlo oficialmente en el puesto de coordinador.

Posteriormente, deberá ser juramentado antes de poder empezar a ejercer sus funciones.

Considera que luego tendrá que celebrarse una reunión con el director de Senasa, Edward Guzmán, pero prefirió no adelantar detalles sobre sus primeras acciones.

"Yo voy a ser el coordinador y, por lo tanto, las decisiones van a ser colectivas. En consecuencia, puede ser que yo tenga algunas ideas, pero esas ideas tengo que someterlas al grupo y, en función de eso, comenzar a operar", precisó.

Los demás integrantes serán Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Alexis Read (una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia) y Nora Elizabeth Sánchez Padilla, ex coordinadora de Participación Ciudadana.

Funciones

La comisión técnica tendrá atribuciones clave de control previo y supervisión financiera, entre ellas la facultad de conocer y otorgar "no objeción" a contratos administrativos o de servicios de salud que superen cinco millones de pesos mensuales.

Además, el equipo estará encargado de recabar, analizar y vigilar información financiera y operativa, y de rendir informes periódicos al Consejo Nacional de Senasa sobre las transacciones financieras, las contrataciones realizadas o proyectadas, las autorizaciones emitidas en los regímenes contributivo y subsidiado, así como las reclamaciones.

La comisión también dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos financieros de Senasa, incluidos pagos y reembolsos a afiliados, la disponibilidad bancaria y las inversiones de la entidad.

Cambios en las reglas El presidente Luis Abinader también dio instrucciones para que las modificaciones en el reglamento de Senasa incluyan algunos cambios orgánicos respecto a su Consejo Nacional, tales como las atribuciones, organización interna, régimen de responsabilidades, funcionamiento, reglas, forma de convocatoria y toma de decisiones. Mandó a que se publiquen sus actas, resoluciones y certificaciones, y que las operaciones de compras y contrataciones cumplan con los principios dispuestos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas vigente. El mandatario instruyó al ministro de Salud Pública a que presente una propuesta antes de 90 días.