Salud Pública insta a evitar el consumo de alcohol en menores y embarazadas en fiestas decembrinas

Asimismo, llama a cuidar la higiene en la preparación, conservación y manipulación de las comidas para prevenir intoxicaciones alimentarias

    Expandir imagen
    Salud Pública insta a evitar el consumo de alcohol en menores y embarazadas en fiestas decembrinas
    El consumo de alcohol en embarazadas puede producir Síndrome Alcohólico Fetal. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Salud Pública instó este martes a la población a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente en menores de edad y mujeres embarazadas, así como a mantener una alimentación segura y equilibrada durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de evitar intoxicaciones y otras complicaciones de salud.

    La exhortación fue realizada por la doctora Patricia Grullón, encargada de la División de Nutrición del Ministerio de Salud, y la nutrióloga infantil Massiel Álvarez.

    Grullón explicó que la Navidad suele estar asociada a un aumento del consumo de alimentos y bebidas fuera de la rutina habitual, por lo que recomendó priorizar la moderación, la planificación y una hidratación adecuada, preferiblemente con agua.

    "Durante las festividades navideñas no se trata de prohibir alimentos, sino de planificar, moderar las porciones y mantener una buena hidratación, de manera que las familias puedan disfrutar sin comprometer su salud", indicó a través de una nota de prensa.

    Asimismo, resaltó la importancia de mantenerse activo mediante caminatas, paseos familiares y otras actividades como el baile, que contribuyen a quemar calorías.

    Alcohol y sus riesgos

    En cuanto al consumo de alcohol, las especialistas advirtieron sobre los riesgos graves que representa para los menores de edad y las mujeres embarazadas, ya que puede provocar intoxicaciones, afectar el desarrollo fetal y generar consecuencias irreversibles para la salud, por lo que instaron a ejercer una supervisión responsable durante las celebraciones.

    "Las bebidas alcohólicas no son aptas para niños ni para mujeres embarazadas; su consumo representa un riesgo para la salud y puede generar consecuencias graves, por lo que es fundamental que los adultos prevengan y supervisen de forma responsable durante estas celebraciones", advirtió Álvarez.

    • La nutrióloga infantil se refirió a la organización de la alimentación en los niños durante las fiestas, y recomendó estructurar los tiempos de alimentación con un buen desayuno, una merienda ligera, un almuerzo completo y evitar las picaderas en la tarde.

    RELACIONADAS

    Cuidar a los adultos mayores

    Ambas especialistas destacaron la necesidad de proteger la salud de los adultos mayores, ofreciendo alimentos fáciles de masticar y digerir, controlando el consumo de sal, grasas y azúcares, y evitando que permanezcan por largos períodos sin comer.

    Inocuidad de los alimentos

    La doctora Grullón llamó a cuidar la inocuidad de los alimentos, garantizando una adecuada higiene en la preparación, conservación y manipulación de las comidas, para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

    Las profesionales de la salud coincidieron en señalar que la cena de Noche Buena y Año Nuevo debe asumirse como un espacio de conexión familiar, libre de distracciones tecnológicas, que permita compartir, conversar y fortalecer los vínculos, práctica que debe aplicarse por todo el año.

    En ese orden, llamaron a disfrutar las festividades de manera responsable, y promover hábitos saludables que contribuyan al bienestar de toda la familia.

