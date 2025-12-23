La vacunación contra la influenza enfrenta barreras pese a su disponibilidad en el país

Una señora recibe su dosis anual de vacuna contra influenza en un puesto del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La llegada de la temporada invernal está asociada a un aumento en la circulación de virus respiratorios, siendo la influenza uno de los principales motivos de consulta médica; sin embargo, el temor a la vacunación y la desinformación continúan limitando la prevención de esta enfermedad que anualmente causa entre 290 mil y 650 mil muertes a nivel mundial, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

José Brea del Castillo, pediatra y presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, indicó que, a pesar de la disponibilidad y eficacia de la vacuna, la cual llega al país cada año entre septiembre y octubre, hay tres mitos principales que continúan obstaculizando la inoculación masiva contra este virus, tanto a nivel público como privado.

El primero viene fundamentado por un pánico general a la aguja, al momento de recibir el pinchazo, y al no saber qué hace ese biológico una vez dentro del cuerpo.

“Se le tiene miedo a la inyección porque no conocen bien, no tienen la información (sobre los beneficios de estar vacunado). Es tan segura que está indicada desde que se sepa que la mujer está embarazada”, señaló el doctor.

Otro mito en torno a la vacuna contra la influenza es creer que la inyección da pie a generar más cuadros infecciosos en el paciente.

“No es cierto que usted se puso la vacuna influenza y que a usted no le daba gripe y ahora le da. Todo lo contrario, la vacuna de la influenza le deja anticuerpos que va a estar protegido para tres tipos de influenza”, aclaró.

Asimismo, Brea explicó que esta vacuna es producida de un virus fraccionado, por lo que “no puede jamás producir enfermedad, puede tener algunos efectos secundarios, pero si empieza a desarrollar una gripe después de la vacuna, usted estaba incubando ese cuadro catarral”.

En algunos casos puede generar efectos secundarios sencillos como dolor en el sitio de inyección y malestar general por un espacio muy breve.

Existe un grupo poblacional que entiende que “no la necesita”, personas jóvenes o que rara vez se enferman, que pueden pensar que la influenza no es grave, sin saber que puede causar complicaciones serias.

En respuesta a este mito, el experto en vacunas dijo que además de las embarazadas, los bebés a partir de los seis meses de vida, personas de más de 65 años, adultos que tengan cualquier tipo de patología como obesidad, diabetes, hipertensión, asma o problemas renales son candidatos a la vacuna.

El presidente de la Sociedad de Vacunología, destacó que, con la vacuna, “no es que no te da el virus, sino que disminuye la hospitalización, la gravedad, muerte e ingresos a cuidados intensivos”.

Subclado H3N2

En cuanto al subclado K del virus de la influenza A H3N2 que ahora mismo circula en EE. UU., Canadá, México y Europa, el especialista resaltó que este no está directamente incluido en la vacuna porque acaba de surgir, pero sí hay evidencia de que la vacuna protege parcialmente contra el H3N2.

Brea llamó a vigilar el flujo de pasajeros que visita el país por las fiestas decembrinas, tanto por vía aérea como los que llegan en cruceros por la vía marítima, haciendo que la llegada del virus al país sea inminente.

“Al que le ha dado influencia sabe que realmente impacta y si tiene situaciones de salud o edad avanzada, lo puede llevar a la muerte”, concluyó.

Cantidad de vacunas disponibles anualmente Para la campaña de vacunación del año 2023, el Ministerio de Salud Pública puso a disposición de la población un total de 470 mil dosis de vacunas contra la influenza, distribuidas en 1,421 puestos fijos a nivel nacional.

En 2024 hubo un aumento de dosis disponibles con 533,140 vacunas

Esta cifra que disminuyó a 300 mil inyecciones para la temporada 2025.

