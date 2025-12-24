Disminuyen en 12,404 los partos de mujeres haitianas en 2025

El Hospital San Lorenzo de Los Mina era uno de los predilectos por las parturientas haitianas. ( LUDUIS TAPIA/ARCHIVO DL )

La implementación de nuevos protocolos hospitalarios a partir del 21 de abril representó un cambio determinante en el comportamiento de los partos registrados, especialmente en lo relativo a la presencia de parturientas haitianas en centros públicos.

Durante los primeros meses del año, las salas de maternidad mantuvieron una dinámica similar a la de años anteriores, con una alta demanda de servicios y una presencia significativa de extranjeras en trabajo de parto.

Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo protocolo, orientado a ordenar la atención, fortalecer los registros y regular los procesos hospitalarios exigiendo documentos de identificación (pasaporte o cédula), carta de trabajo y una prueba domiciliaria, los centros de salud comenzaron a reportar una disminución progresiva en el número de parturientas haitianas.

Hasta el 30 noviembre de este año 2025, el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riies) registra un total de 68,638 partos, de los cuales, 51,142 fueron de madres dominicanas y 17,306 de madres haitianas, una proporción de 74.5 % versus 25.2 %.

Otras 190 mujeres de diferentes nacionalidades también dieron a luz este año en hospitales de la red pública, conformando el 0.3 % del total.

En comparación al período enero-noviembre del año 2024, se refleja una baja sustancial en el número de parturientas haitianas, ya que el reporte anterior muestra 83,186 partos en el país: 53,307 de dominicanas y 29,710 de haitianas; 12,404 partos más que en 2025.

En términos porcentuales, el año 2024 cerró con un 64 % de parturientas dominicanas y 36 % de parturientas haitianas.

Variación de cifras

El año 2025 se inició con un balance de 3,023 partos de haitianas en enero, pasando a 1,928 en abril (mes en el que se empezaron a aplicar las nuevas medidas), culminando con 1,361 reportes en noviembre.

Cabe destacar que, con esos 3,023 alumbramientos, enero fue el mes con el mayor número de partos a mujeres haitianas.

En el sentido opuesto, mayo registra el punto más bajo del año con tan solo 849 partos a ciudadanas del vecino país, en contraste a los 3,921 partos de nacionales dominicanas contabilizados en ese mismo mes.

La racha se mantuvo durante junio con 886 partos a haitianas y julio con 902, sobrepasando nuevamente el millar en agosto, mes que registra 1,175 partos de madres haitianas de los 5,994 que se efectuaron.

En septiembre, la cifra de partos a madres haitianas exhibe un ligero aumento con 1,430 registros; tendencia que se mantuvo en octubre con 1,389 procesos.



Centros impactados

En Santo Domingo, la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina fueron dos de los centros sanitarios donde se observó presencia activa del personal de Migración que procedía a realizar las deportaciones, una vez la paciente extranjera era dada de alta.

La Maternidad Doña Renée Klang de Guzmán, que funciona en el hospital Presidente Estrella Ureña, en Santiago, también experimentó un cambio notable: menos saturación, más higiene y una mejor percepción de los servicios que ofrece, de acuerdo con el testimonio de pacientes entrevistados por Diario Libre.

Madres jóvenes Tanto las pacientes de nacionalidad dominicana como las parturientas haitianas coincidieron en que el rango etario de 20 a 24 años registra el mayor número de partos en este año 2025, con 16,225 alumbramientos a madres nativas y 4,784 a oriundas del vecino país. En cuanto a la proporción de cesáreas, el 59.3 % de las dominicanas prefirió este método, frente al 31.6 % de las haitianas.