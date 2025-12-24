Sociedad Dominicana de Oncología Médica exhorta a pacientes con cáncer a cuidarse durante Navidad

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica, exhortó a los pacientes oncológicos a cuidar su salud durante las celebraciones navideñas y seguir las recomendaciones médicas. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica exhortó a los pacientes con enfermedades oncológicas a extremar los cuidados de su salud durante las festividades navideñas, ante los riesgos que representan los excesos propios de esta época.

A través de un comunicado, la doctora Ángela Cabreja advirtió que la Navidad suele estar acompañada de cambios en la alimentación, el consumo de alcohol y trasnochos, factores que pueden afectar negativamente a las personas que se encuentran bajo tratamiento contra el cáncer o con un sistema inmunológico comprometido.

En ese sentido, recomendó mantener una dieta equilibrada, evitar comidas muy grasas o altamente condimentadas, y moderar el consumo de dulces y bebidas azucaradas. Asimismo, llamó a priorizar frutas, vegetales y alimentos ricos en nutrientes que contribuyan a fortalecer el organismo.

Evitar el consumo de alcohol

Cabreja insistió en que los afectados deben evitar por completo el consumo de alcohol, al señalar que este puede interferir con los medicamentos, disminuir la efectividad de los tratamientos y debilitar aún más el sistema inmunológico. De igual manera, aconsejó no fumar ni exponerse al humo del tabaco.

Entre otras recomendaciones, la especialista subrayó la importancia de respetar los horarios de sueño para no debilitar el organismo, evitar trasnochar en exceso durante las celebraciones y cumplir de manera estricta con la rutina de medicamentos y tratamientos indicados por el personal médico.

La presidenta de la entidad también llamó a extremar las medidas de higiene, especialmente en reuniones familiares y espacios públicos. Indicó que los pacientes oncológicos deben usar mascarilla en lugares cerrados y concurridos, así como evitar aglomeraciones, para reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

"La Navidad debe ser un tiempo de alegría y unión familiar, pero también de responsabilidad", expresó la doctora Cabreja, al enfatizar que "el mejor regalo que puede darse un paciente oncológico es cuidar su salud y seguir las recomendaciones médicas".