Salud Pública reporta 19 muertes infantiles en la semana del 7 al 13 de diciembre

En el país se han contabilizado 1,764 fallecimientos de niños menores de un año en lo que va del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves, a través de su boletín epidemiológico número 50 del año 2025, correspondiente al período del 7 al 13 de diciembre, la notificación de un caso de leptospirosis, 19 muertes infantiles y dos muertes maternas, ambas de nacionalidad haitiana.

Mientras se mantiene en cero los casos de cólera, dengue, malaria y covid-19 durante esa semana.

De acuerdo con el reporte, en lo que va de 2025 se han registrado 163 muertes maternas en la República Dominicana, de las cuales el 58 % corresponde a mujeres dominicanas y el 42 % a mujeres haitianas.

Las provincias con mayor número de defunciones son Santo Domingo, con 38 casos; Santiago, con 25; y La Altagracia, con 17.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/santiago---2025-12-25t170304394-44d6d051.jpg Muertes maternas por provincias en lo que va de 2025. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a la mortalidad infantil, Salud Pública indica que en el país se han contabilizado 1,764 fallecimientos de niños menores de un año, lo que representa una disminución de un 18.93 % en comparación con el año 2024 que fue de 2,176.

Del total de muertes infantiles, 1,503, equivalente al 85 %, corresponden a muertes neonatales ocurridas en los primeros 28 días de vida.

La provincia de Santo Domingo encabeza el registro de muertes infantiles con 531 casos, seguida de Santiago (217), La Vega (71), San Pedro de Macorís (66) y Duarte (64).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/screenshot-2025-12-25-170247-d5e5edd8.png Muertes infantiles por provincias en lo que va de 2025. (FUENTE EXTERNA)

Establecimientos de salud

El boletín señala además que 2,653 de los 2,929 establecimientos de salud habilitados realizaron la notificación semanal de enfermedades y eventos de notificación obligatoria, alcanzando una cobertura nacional del 91 %.

Respecto a los eventos priorizados, el dengue continúa con una tendencia descendente, sin muertes reportadas en lo que va del año. En las últimas cuatro semanas se notificaron 34 casos y 320 acumulados en 2025.

La malaria registra 869 casos confirmados, lo que representa una reducción del 18 % en comparación con 2024 que registró 1,060 casos, concentrados principalmente en las provincias de Azua y San Juan, sin defunciones asociadas.

En tanto, la leptospirosis acumula 178 casos confirmados en el año, según el informe oficial.

