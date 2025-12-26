Realizan la primera cirugía de reducción mamaria en el país cubierta por una ARS

Foto referencial de una paciente en un procedimiento quirúrgico mamario. ( CIRUGÍA MAMARIA )

La inclusión de la gigantomastia como una condición cubierta por el Seguro Familiar de Salud ya es una realidad en la República Dominicana, tras la realización de la primera cirugía de reducción mamaria bajo la seguridad social, un procedimiento histórico efectuado por la Fundación Vargas Almonte (Funva) en la Clínica Rodríguez Santos.

La intervención quirúrgica fue practicada a una afiliada a la ARS Humano, y marca el inicio formal de una nueva etapa en el acceso a tratamientos médicos para mujeres que durante años han enfrentado esta condición sin respaldo del sistema de salud.

El procedimiento constituye un hecho sin precedentes en el país y es resultado directo de la resolución 624-02, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en octubre de 2025, mediante la cual se incluyó la gigantomastia en el catálogo de servicios del Seguro Familiar de Salud (SFS).

Dicha resolución reconoce oficialmente que esta condición no responde a fines estéticos, sino que se trata de una patología con serias repercusiones físicas, funcionales y psicosociales.

"Este primer procedimiento simboliza el fin de años de lucha por los derechos de las pacientes", afirmó el doctor Orlando Vargas Almonte, presidente de Funva y principal impulsor de la iniciativa médica y legislativa que permitió este avance.

En la cirugía participaron los cirujanos plásticos Orlando Vargas Almonte, Martha Vargas Almonte y Adria Elena Castillo, junto a un equipo multidisciplinario compuesto por médicos especialistas, anestesiólogos, enfermeras y personal de apoyo de la Clínica Rodríguez Santos.

A través de una nota de prensa, Vargas Almonte destacó que este logro representa una victoria para la salud pública y la dignidad de la mujer dominicana.

"Hoy celebramos que el sistema finalmente reconoce la gigantomastia como una enfermedad que afecta la productividad y la calidad de vida de miles de mujeres. Realizar esta primera cirugía con el respaldo de las ARS es un sueño cumplido para nuestra fundación y un paso trascendental para el país", expresó.

La gigantomastia y su impacto

La gigantomastia se caracteriza por un crecimiento excesivo de los senos que puede superar el 3 % del peso corporal total, generando dolores crónicos de columna, alteraciones posturales, deformaciones óseas y problemas emocionales y sociales.

Con la actualización del catálogo de prestaciones, las pacientes que cumplan con los criterios clínicos establecidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) podrán acceder a este procedimiento a través de sus prestadores de servicios de salud, reduciendo significativamente los costos que antes debían asumir de forma privada.

Sobre la Fundación Vargas Almonte

La Fundación Vargas Almonte (Funva) es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de las mujeres dominicanas, desarrollando programas de reconstrucción mamaria post-mastectomía y cirugías de reducción mamaria, así como promoviendo políticas públicas orientadas al acceso equitativo a la salud.