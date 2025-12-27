Consumo de alimentos ultraprocesados en niños podría ser causa de piedras en los riñones

Los alimentos ultraprocesados tienen un alto contenido de sal, elevando las probabilidades de producir cálculos renales. ( FUENTE EXTERNA )

El consumo elevado de alimentos ultraprocesados entre la población infantil está emergiendo como un factor preocupante en el aumento de casos de litiasis renal, patología mejor conocida como "cálculos o piedras" en los riñones.

La pediatra Katherine Peña explicó que en su consulta en el Centro Médico Hispánico ha atendido pacientes entre seis y diez años que están recibiendo este diagnóstico, aumentado por el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, sal, grasas saturadas y aditivos.

"Últimamente sí se ha visto con más frecuencia, por lo menos en mi práctica", confesó la especialista.

Peña detalló que, contrario a la creencia popular de que solo los refrescos de soda contribuyen a la formación de cálculos, toda comida y bebida rica en sal puede afectar la salud de los riñones.

La literatura médica indica que dietas con altos niveles de sodio, azúcares y aditivos afectan la composición de la orina y pueden conducir a desequilibrios de minerales como calcio y oxalato, dos de los principales componentes de las piedras renales.

"Una alimentación rica en sal, en ultraprocesados, te va a predisponer en un porcentaje altísimo de litiasis renal. Refrescos, sí, obviamente, pero no es lo fundamental. ¿Cuántas papitas consume un niño? Si tú te buscas la guía nutricional de esos de esas papitas, literalmente, le estás dando una carga sumamente alta de sodio a ese niño y lo predispones a tener piedra en los riñones", amplió la doctora.

Otra razón de gran peso que Peña mencionó es la poca ingesta de agua, sin aditivo, sabores ni colorantes.

"Algunos niños no se hidratan de manera adecuada, entonces eso predispone a una orina más concentrada y que pueda formarse más fácil ese cálculo", sostuvo.

"Al niño no le hace falta lo que nunca ha tenido. ¿Quién le introdujo el refresco? El niño va a consumir lo que tú le ofreces", enfatizó.





Asimismo, la rapidez en el estilo de vida, donde ya las madres no gozan de la misma cantidad de tiempo para preparar los alimentos en el hogar.

"Lamentablemente, las madres salimos a trabajar. No siempre tenemos la facilidad de preparar un alimento como quizás a nosotros, cuando éramos pequeños y nuestra madre nos hacía un desayuno", comentó.

De ese mismo modo, la litiasis se puede formar en riñones de pacientes que hayan nacido con malformaciones congénitas o que estén sometidos a un tratamiento con esteroides.

¿Enfermedad de adultos?

Peña reconoció que los padres suelen sorprenderse cuando se enteran del diagnóstico porque asocian la formación de cálculos en los riñones a patologías de personas adultas.

"Uno tiende a entender que es una patología de personas ya más adultas. Obviamente se sorprenden, uno les explica y trata de hacer los cambios", respondió sobre cómo reaccionan los padres.

Hallazgo casual

La doctora Peña aclaró que el diagnóstico de litiasis suele ser un hallazgo casual, ya que los niños no suelen presentar sintomatología directa.

"Generalmente en los niños suele ser un hallazgo casual. El niño no te da sintomatología. Simplemente por otra razón se hace una sonografía y tenemos el diagnóstico. Dependiendo del tamaño de la piedra y la localización, ahí sí puede dar dolor en el área de la espalda, puede dar manifestaciones intestinales como vómitos, mareo, sensación de desmayo, pero ya cuando llegamos ahí, es porque el cálculo es muy grande y está obstruyendo, pero, generalmente, es un hallazgo casual, no tiene síntomas", amplió.

El diagnóstico pude ser de un solo lado, aunque, suele encontrarse los cálculos de manera bilateral.

Sobre el tratamiento, la pediatra dijo que puede buscarse un plan de acción multidisciplinario con un especialista nefrólogo o gastroenterólogo, introduciendo cambios en la dieta y cirugía como último recurso.