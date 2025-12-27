El CMD confirma aplicación de un aumento salarial a médicos activos a partir de enero

Los médicos activos devengarán una nueva tasa salarial a partir de enero 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, informó este sábado que recibió de parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) la garantía de un aumento salarial a los médicos activos, programado para aplicarse en enero del 2026.

"Esta sería la tercera y última partida del aumento salarial de un 28 % acordado en enero del 2025 entre la pasada gestión del CMD, presidida por el doctor Waldo Ariel Suero y el Gobierno", indicó a través de un comunicado de prensa.

Continuando con el plan sostenido, Peña Núñez recordó que la primera partida del aumento salarial fue aplicada en enero de 2025; la segunda en julio del mismo año, y que la tercera y última se ejecutará en enero de 2026, completando así el plan de ajuste acordado.

Nueva escala de sueldos

Con la entrada en vigencia de este aumento, los médicos generales pasarán a devengar salarios superiores a los 83 mil pesos, mientras que los médicos residentes recibirán ingresos por encima de los 70 mil pesos, y los especialistas alcanzarán sueldos cercanos a los 87 mil pesos mensuales.

El CMD aclaró que estos montos no incluyen los diversos incentivos adicionales, como los correspondientes a distancia, antigüedad, atención primaria, emergenciología, intensivistas, entre otros.

"Con la aplicación de estos incentivos, el salario de los médicos que califiquen, que son miles, superará los 100 mil pesos para los que tiene un solo empleo y 200 mil pesos para los que tienen dos empleos", aseguró el gremialista.

Nuevos salarios de los médicos en RD Médicos generales: 83 mil pesos

Médicos residentes: 70 mil pesos

Médicos especialistas: 87 mil pesos